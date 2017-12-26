Dünyanın en ucuz SUV modeli satışa çıkıyor

Kenya merkezli Mobius Motors markası, Afrika’nın zorlu yollarıyla mücadele etmesi için tasarlanan ikinci SUV modelini piyasaya sürüyor. Kenya merkezli Mobius Motors markası, Afrika'nın zorlu yollarıyla mücadele etmesi için tasarlanan ikinci SUV modelini piyasaya sürüyor. Mobius II, 181 HP güç üreten 1.8 litrelik bir motora sahip olacak ve güç 5 ileri manuel şanzıman ile gücünü arka aksa iletilecek.Mobius II'nin sade çizgilere sahip iç mekanında, 8 inçlik yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence sistemi ve klima gibi opsiyonlar sunulurken, baz modelinde sadece iki adet koltuk bulunuyor. Twitter

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Mobius Motors, dayanaklı ve uygun fiyatlı yeni modellerinin Afrika kıtası için ideal otomobil olduğuna inanıyor. Mercedes G-Serisi’ni andıran tasarımda şaside çelik ve güçlendirilmiş malzemelerden faydalanılmış. Mobius II’nin toplam ağırlığı neredeyse 2.275 kg. Mobius, aracın ön bölümünde bağımsız geometri üzerine şekillenen double wishbone süspansiyonlara yer verirken arka bölüm askeri araçlarda karşımıza çıkan yaprak makaslı yapı kullanılıyor. Twitter

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2018’in ilk çeyreği içerisinde satışa sunulması beklenen Mobius II’nin Avrupa pazarına ihraç edilme planı bulunmuyor. Mobius II'nin fiyatı yaklaşık 12 bin dolar. Kenya merkezli Mobius Motors markası, Afrika’nın zorlu yollarıyla mücadele etmesi için tasarlanan ikinci SUV modelini piyasaya sürüyor.Kenya merkezli Mobius Motors markası, Afrika’nın zorlu yollarıyla mücadele etmesi için tasarlanan ikinci SUV modelini piyasaya sürüyor. Kenya merkezli Mobius Motors markası, Afrika'nın zorlu yollarıyla mücadele etmesi için tasarlanan ikinci SUV modelini piyasaya sürüyor. Twitter

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