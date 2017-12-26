Dünyanın en tehlikeli 15 köpek ırkı

Köpekleri seviyor musunuz, yoksa onları görünce aklınız çıkacakmış gibi mi oluyor? Bazılarımız onları çok seviyoruz ve iyi bir dost olabiliyoruz. Ama bazılarımız onları görmeye bile tahammül edemiyor. Fobi işte yapacak pek bir şey yok. Sevip sevmeme konusu dışında bir de vahşi olarak tanımlayabileceğiniz tehlikeli köpek türleri vardır. Ayrıca bu köpekler, marifetmiş gibi boy göstermek adına saldırgan bir şekilde yetiştiriliyorlar. İşte o zaman yaşanacak tablo gerçekten üzücü oluyor. Dünyanın en tehlikeleri köpek ırkları, aslında bakarsanız normal şartlar altında saldırmıyorlar. Eğitimleri saldırma yönünde olduğu zamansa ortaya tam bir vahşet çıkıyor. İşte tehlikeli köpek türleri hakkında bilgiler sizlerle:

Köpekleri seviyor musunuz, yoksa onları görünce aklınız çıkacakmış gibi mi oluyor? Bazılarımız onları çok seviyoruz ve iyi bir dost olabiliyoruz. Ama bazılarımız onları görmeye bile tahammül edemiyor. Fobi işte yapacak pek bir şey yok. Sevip sevmeme konusu dışında bir de vahşi olarak tanımlayabileceğiniz tehlikeli köpek türleri vardır. Ayrıca bu köpekler, marifetmiş gibi boy göstermek adına saldırgan bir şekilde yetiştiriliyorlar. İşte o zaman yaşanacak tablo gerçekten üzücü oluyor. Dünyanın en tehlikeleri köpek ırkları, aslında bakarsanız normal şartlar altında saldırmıyorlar. Eğitimleri saldırma yönünde olduğu zamansa ortaya tam bir vahşet çıkıyor. İşte tehlikeli köpek türleri hakkında bilgiler sizlerle: American Bull Dog, kaslı ve ağır köpektir. Hoş ve samimi tavırları ile tanınıyor olsalar da, "inatçılık" özelliğini de en büyük özelliğidir. Hem bekçi hem de çoban köpeği olarak geliştirilmiştir. Bu tür de bebekken doğru değitim almazsa sık sık sahip değiştirir ya da ilgisiz kalırsa tehlikeli olabilir.