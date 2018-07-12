Dünyanın en tatlı diyeti! Şeftali diyeti ile 3 günde 3 kilo

Havalar ısındı, bikini sezonu başladı. Kilolarınızdan kurtulmak için çok fazla zamanınızın olmadığını mı düşünüyorsunuz?

Dünyanın en tatlı diyeti! Şeftali diyeti ile 3 günde 3 kilo

Havalar ısındı, bikini sezonu başladı. Kilolarınızdan kurtulmak için çok fazla zamanınızın olmadığını mı düşünüyorsunuz? O zaman kısa süre yapılan ama çabuk zayıflamanıza yardımcı olan diyetlerden faydalanabilirsiniz.

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Dünyanın en tatlı diyeti! Şeftali diyeti ile 3 günde 3 kilo

3 günde 3 kilo verdiren diyet, diğer bir adıyla şeftali diyeti ile kilolarınızdan kolay bir şekilde kurtulacaksınız. Oldukça yararlı ve vitamin deposu olan şeftali, diyetimizin adından da anlaşılacağı üzere her öğünümüzde yer alıyor. A, B ve C vitamini içeren, minareş ve potasyum yönünden de zengin olan şeftali, kabızlığı önler, kansere karşı korur, idrar söktürür, sinirleri yatıştırır ve deprosyandan korur.

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Dünyanın en tatlı diyeti! Şeftali diyeti ile 3 günde 3 kilo

Şeftali Diyeti Listesi: Kahvaltı 1 adet şeftali 1 kase yağsız yoğurt 1 fincan şekersiz kahve Öğle Yemeği
1 adet şeftali 1 kase yağsız yoğurt 1 porsiyon fileto ızgara tavuk göğsü. AYDA 5 KİLO VERDİREN DİYET İÇİN TIKLAYIN Akşam Yemeği 1 adet şeftali 1 kase yağsız yoğurt 2 adet haşlanmış yumurta
Evet, uygulayacağınız şeftali diyeti ile 3 günde 3 kilo verebilmeniz mümkün. Diyeti uygularken bol miktarda su tüketmeyi de ihmal etmeyiniz. Günde en az 2-3 litre su tüketiniz.

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Dünyanın en tatlı diyeti! Şeftali diyeti ile 3 günde 3 kilo

Havalar ısındı, bikini sezonu kapıda. Kilolarınızdan kurtulmak için çok fazla zamanınızın olmadığını mı düşünüyorsunuz? O zaman kısa süre yapılan ama çabuk zayıflamanıza yardımcı olan diyetlerden faydalanabilirsiniz.

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