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Dünyanın en saçma binası nerede Google'a yazınca çıkan...

Dünyanın en saçma binası nerede Google'a yazınca çıkan...

Dünyanı en saçma binası nerede, dünyanın en saçma binası hangisi soruları en çok merak edilenler arasına girdi. Google'a dünyanın en saçma binası hangisi yazınca ilk sırada çıkan bina Kahramanmaraş'ta bulunan yarısı kullanılmayan sarı kırmızı mavi renkli bina. Peki Kahramanmaraş'taki bina neden dünyanın en saçma binası, o binayı kim yaptı?

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 10:20 - Güncelleme: 29-07-2018 10:00

Dünyanın en saçma binası hangisi, dünyanın en saçma binası nerede soruları bir anda merak konusu oldu. Google'a dünyanın en saçma binası yazılınca karşınıza çıkan ilk bina Kahramanmaraş'taki yarısı kullanılmayan sarı kırmızı mavi renkli bina. Maliyeti yüksek olduğu için o bina yıkılmıyor ve Kahramanmaraş'ın silüetini bozmaya devam ediyor. 

Google, 'Dünyanın en saçma binası'nı Türkiye'de buldu!

Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor. Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor.

Google, 'Dünyanın en saçma binası'nı Türkiye'de buldu!
Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, birkaç iş yeri yer alıyor. Şehrin siluetini bozduğu iddia edilen binanın neredeyse yüzde 60’lık bölümü ise kullanılamıyor.

2011 yılında tahminen 28 milyon lira bedelle satılmak istenen ancak satılamayan bina, İl Özel İdaresi’nin kapanmasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredildi. Son yıllarda yıkılacağı söylenen binanın, ciddi masraflardan dolayı yıkılmasının ertelendiği de iddia ediliyor.

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