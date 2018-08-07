Dünyanın en renkli sokakları, listede Türkiye'de var

This Insider dünyadaki turist çeken en güzel ve en renkli sokakları derledi. İçlerinde Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var.

Yabancı bir film izlerken ilgi çekici bir sokağın bir görüntüsünden etkilenebiliyor, bir kitapta özellikle tanımlayıcı bir pasaja aşık olabiliyoruz. This Insider dünyadaki turist çeken en güzel ve en renkli sokakları derledi. İçlerinde Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var.

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Yabancı bir film izlerken ilgi çekici bir sokağın bir görüntüsünden etkilenebiliyor, bir kitapta özellikle tanımlayıcı bir pasaja aşık olabiliyoruz. This Insider dünyadaki turist çeken en güzel ve en renkli sokakları derledi. İçlerinde Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var. Marakeş, Fas

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Yabancı bir film izlerken ilgi çekici bir sokağın bir görüntüsünden etkilenebiliyor, bir kitapta özellikle tanımlayıcı bir pasaja aşık olabiliyoruz. This Insider dünyadaki turist çeken en güzel ve en renkli sokakları derledi. İçlerinde Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var. Havana, Küba Twitter

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