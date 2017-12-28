Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri

Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri

Eğer gezmeyi ve heyecanı bir arada seviyorsanız bu liste tam size göre. Çünkü buradaki mekanları sadece cesur turistler ziyaret edebilir. İşte dünyanın en korkutucu 10 turistik bölgesi. Portekiz'in Evora kentindeki şapel 16. yüzyılda inşa edildi. Şapeli korkutucu kıran özelliği ise duvarlarından insan kemikleri ve iskeletleri bulunması. Yerel tarihçilere göre burada 5 bin farklı insanın kemikleri yer almaktadır. Katedralin girişindeki yazı ise daha içeri girmeden ürpermeniz için yeterli: Biz iskeletler burada sizinkiler için bekliyoruz.

118
Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri

Eğer gezmeyi ve heyecanı bir arada seviyorsanız bu liste tam size göre. Çünkü buradaki mekanları sadece cesur turistler ziyaret edebilir. İşte dünyanın en korkutucu 10 turistik bölgesi. Portekiz'in Evora kentindeki şapel 16. yüzyılda inşa edildi. Şapeli korkutucu kıran özelliği ise duvarlarından insan kemikleri ve iskeletleri bulunması. Yerel tarihçilere göre burada 5 bin farklı insanın kemikleri yer almaktadır. Katedralin girişindeki yazı ise daha içeri girmeden ürpermeniz için yeterli: Biz iskeletler burada sizinkiler için bekliyoruz.

218
Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri

Hoia Ormanı – Romanya; Romanya’nın Transilvanya bölgesinde bulunan orman Avrupa’nın şeytan üçgeni olarak kabul ediliyor.1968 yılında Alexandru Sift’in bölgede UFO benzeri cisimlerin fotoğrafını çekmesiyle orman paranormal bir şöhrete kavuştu. Bölge halkı bu ormana giren insanların kaybolduğuna inanıyor.

318
Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri

Hoia Ormanı – Romanya; Romanya’nın Transilvanya bölgesinde bulunan orman Avrupa’nın şeytan üçgeni olarak kabul ediliyor.1968 yılında Alexandru Sift’in bölgede UFO benzeri cisimlerin fotoğrafını çekmesiyle orman paranormal bir şöhrete kavuştu. Bölge halkı bu ormana giren insanların kaybolduğuna inanıyor.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat