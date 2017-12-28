Dünyanın en korkutucu 10 turistik yeri

Eğer gezmeyi ve heyecanı bir arada seviyorsanız bu liste tam size göre. Çünkü buradaki mekanları sadece cesur turistler ziyaret edebilir. İşte dünyanın en korkutucu 10 turistik bölgesi. Portekiz'in Evora kentindeki şapel 16. yüzyılda inşa edildi. Şapeli korkutucu kıran özelliği ise duvarlarından insan kemikleri ve iskeletleri bulunması. Yerel tarihçilere göre burada 5 bin farklı insanın kemikleri yer almaktadır. Katedralin girişindeki yazı ise daha içeri girmeden ürpermeniz için yeterli: Biz iskeletler burada sizinkiler için bekliyoruz. Twitter

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Eğer gezmeyi ve heyecanı bir arada seviyorsanız bu liste tam size göre. Çünkü buradaki mekanları sadece cesur turistler ziyaret edebilir. İşte dünyanın en korkutucu 10 turistik bölgesi. Portekiz'in Evora kentindeki şapel 16. yüzyılda inşa edildi. Şapeli korkutucu kıran özelliği ise duvarlarından insan kemikleri ve iskeletleri bulunması. Yerel tarihçilere göre burada 5 bin farklı insanın kemikleri yer almaktadır. Katedralin girişindeki yazı ise daha içeri girmeden ürpermeniz için yeterli: Biz iskeletler burada sizinkiler için bekliyoruz. Twitter

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Hoia Ormanı – Romanya; Romanya’nın Transilvanya bölgesinde bulunan orman Avrupa’nın şeytan üçgeni olarak kabul ediliyor.1968 yılında Alexandru Sift’in bölgede UFO benzeri cisimlerin fotoğrafını çekmesiyle orman paranormal bir şöhrete kavuştu. Bölge halkı bu ormana giren insanların kaybolduğuna inanıyor. Twitter

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