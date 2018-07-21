Dünyanın en kirli şehirleri! Türkiye'den 3 il listeye girdi

Numbeo kirlilik endeksini açıkladı. Dünyanın en kirli şehirlerine Türkiye'den 3 il girdi. İşte o iller...

Farklı ülke ve şehirlerdeki yaşam standartlarını belirleyen Numbeo adlı web sitesi, kirlilik endeksini açıkladı. Dünyanın en kirli şehirlerinin açıklandığı listede Türkiye'den de üç il de yer aldı.

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Numbeo'nun kirlilik endeksini açıkladığı listede, dünyanın en kirli şehirleri arasına Türkiye'den üç il girdi. Dünyanın en kirli şehirleri arasında Afganistan'ın Kabil şehri 97,79 kirlilik endeksi ile ilk sırada yer aldı. Twitter

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97,67 endeksi ile Hindistan'ın Ghaziabad şehri ikinci sırada yer aldı.

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