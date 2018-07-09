Dünyanın en kilolu çocuğuydu son haline bakın

12 yaşındaki Arya Permana, dünyanın en kilolu çocuğuydu. Yaşıtlarıyla okula gidemeyen ve yürümekte bile zorlanan küçük çocuk, şimdilerde bambaşka biri oldu.

12 yaşındaki Arya Permana, dünyanın en kilolu çocuğuydu. Yaşıtlarıyla okula gidemeyen ve yürümekte bile zorlanan küçük çocuk, şimdilerde bambaşka biri oldu. Ameliyat sonrası şikayetleri ortadan kalkan çocuk artık yaşıtları ile oynayabiliyor ve okula gidebiliyor.



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Aile ile yapılan röportajlarda, Permana’nın 192 kilo olduğu ve günde 5 öğün pilav ve et yemekleri yediği ifade edilmişti. Yavaş yavaş kilolarından kurtulan çocuk ilerleyen zamanlarda sarkan derileri içinde bir ameliyat daha olabilir..



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12 yaşındaki Arya Permana, dünyanın en kilolu çocuğuydu. Yaşıtlarıyla okula gidemeyen ve yürümekte bile zorlanan küçük çocuk, şimdilerde bambaşka biri oldu. Ameliyat sonrası şikayetleri ortadan kalkan çocuk artık yaşıtları ile oynayabiliyor ve okula gidebiliyor.

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