  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dünyanın en iyileri 1 milyon dolar için yarışacak!

Dünyanın en iyileri 1 milyon dolar için yarışacak!

27 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan PUBG turnuvasında, 40 yayıncı ve 40 ünlü karşı karşıya gelecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 15:43 - Güncelleme: 20-07-2018 15:43

27 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan PUBG turnuvasında, 40 yayıncı ve 40 ünlü  karşı karşıya gelecek. Katılımcılar arasında Twitch yıldızları Ninja, Shroud, Dr DisRespect de yer alacak.

1 milyon dolar için yarışacak olan takımlar, ödülü diledikleri yardım kuruluşuna bağışlayacak. PUBG Corporation, kırk en iyi oyun yayıncısı ve en iyi 40 profesyonel PlayerUnknown’s Battlegrounds oyuncusunun canlı mücadele edecekleri turnuvayı duyurdu.

Turnuva canlı olarak https://www.twitch.tv/playbattlegrounds adresinde yayınlanacak ve kurulan takımlar 1 milyon dolarlık büyük ödül için mücadele edecek. Kazanılan ödül, istenen bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Berlin Mercedes-Benz Arena’da gerçekleştirilecek olan PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018) etkinliğinde, Türkiye saatiyle 27 Temmuz Cuma saat 17:00’de başlayacak olan canlı yayın, Twitch dünyasının en bilinen isimlerinden Ninja, Shroud, Dr DisRespect, Moondye, Rubiu5, Willyrex, Sacriel’in büyük ödül için kapışmasına sahne olacak.

PGI Charity Showdown, PUBG’nin orijinal haritası Erangel üzerinde dört maçtan oluşan Birinci Şahıs Perspektifi (FPP) setlerle gerçekleştirilecek. Her takım, iki yayıncı ve iki profesyonel PUBG oyuncusundan oluşacak ve takımlar bağış yapacakları 1 milyon dolarlık ödül için mücadele edecekler:

Toplam Ödül Havuzu: 1 milyon dolar

1. Takım: 600.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)
2. Takım: 300.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)
3. Takım: 100.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)

PUBG severler, PGI Charity Showdown canlı yayınını 27 Temmuz’da Türkiye saatiyle 17:00’de https://www.twitch.tv/playbattlegrounds adresinden izleyebilecekler.

Kaynak: Teknolojioku

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dünyanın en iyileri 1 milyon dolar için yarışacak! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro