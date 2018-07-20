Dünyanın en iyileri 1 milyon dolar için yarışacak!

27 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan PUBG turnuvasında, 40 yayıncı ve 40 ünlü karşı karşıya gelecek. Katılımcılar arasında Twitch yıldızları Ninja, Shroud, Dr DisRespect de yer alacak.

1 milyon dolar için yarışacak olan takımlar, ödülü diledikleri yardım kuruluşuna bağışlayacak. PUBG Corporation, kırk en iyi oyun yayıncısı ve en iyi 40 profesyonel PlayerUnknown’s Battlegrounds oyuncusunun canlı mücadele edecekleri turnuvayı duyurdu.

Turnuva canlı olarak https://www.twitch.tv/playbattlegrounds adresinde yayınlanacak ve kurulan takımlar 1 milyon dolarlık büyük ödül için mücadele edecek. Kazanılan ödül, istenen bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Berlin Mercedes-Benz Arena’da gerçekleştirilecek olan PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018) etkinliğinde, Türkiye saatiyle 27 Temmuz Cuma saat 17:00’de başlayacak olan canlı yayın, Twitch dünyasının en bilinen isimlerinden Ninja, Shroud, Dr DisRespect, Moondye, Rubiu5, Willyrex, Sacriel’in büyük ödül için kapışmasına sahne olacak.

PGI Charity Showdown, PUBG’nin orijinal haritası Erangel üzerinde dört maçtan oluşan Birinci Şahıs Perspektifi (FPP) setlerle gerçekleştirilecek. Her takım, iki yayıncı ve iki profesyonel PUBG oyuncusundan oluşacak ve takımlar bağış yapacakları 1 milyon dolarlık ödül için mücadele edecekler:

Toplam Ödül Havuzu: 1 milyon dolar

1. Takım: 600.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)

2. Takım: 300.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)

3. Takım: 100.000 dolar (Takımın seçtiği yardım kuruluşuna bağışlanacak)

PUBG severler, PGI Charity Showdown canlı yayınını 27 Temmuz’da Türkiye saatiyle 17:00’de https://www.twitch.tv/playbattlegrounds adresinden izleyebilecekler.

Kaynak: Teknolojioku