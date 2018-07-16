Dünyanın en iyi ve en kötü hapishaneleri

Ceza Politikaları Araştırma Enstitüsü'ne göre dünyada 2000 yılının rakamlarına 10 milyondan fazla insan hapishanelerde. Bu rakamlar eski olsa da hapishane şartlarında çok değişen bir şey yok. Gelişmiş ülkelerde hapishane şartları daha insani iken gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde hapishaneler cehennemden farksız. Aranjuez, İspanya'da bir hapishane çocuklu aileler için görüşme odası
Bazı hapishanelerde bir rulo tuvalet kağıdı için bile kavga edilirken bazı ülkelerin hapishaneleri internet erişimine bile sahip. İşte ülke ülke hapishane şartları ve fotoğrafları... Luzira Cezaevi, Uganda Burada mahkumlar her işi kendileri yapıyor ve eğitim öncelikli hedeflerden birisi..
Bastøy Hapishanesi, Horten, Norveç küçük bir ada üzerinde bulanan hapishanede bu ve benzer 80 adet ev var. Mahkumlar bu evlerde kalıyorlar..
San Diego Orta Güvenlik Kadın Cezaevi, Cartagena, Kolombiya
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