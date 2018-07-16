Dünyanın en iyi ve en kötü hapishaneleri

Ceza Politikaları Araştırma Enstitüsü'ne göre dünyada 2000 yılının rakamlarına 10 milyondan fazla insan hapishanelerde.

Dünyanın en iyi ve en kötü hapishaneleri

Ceza Politikaları Araştırma Enstitüsü'ne göre dünyada 2000 yılının rakamlarına 10 milyondan fazla insan hapishanelerde. Bu rakamlar eski olsa da hapishane şartlarında çok değişen bir şey yok. Gelişmiş ülkelerde hapishane şartları daha insani iken gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde hapishaneler cehennemden farksız. Aranjuez, İspanya'da bir hapishane çocuklu aileler için görüşme odası

131
Dünyanın en iyi ve en kötü hapishaneleri

Bazı hapishanelerde bir rulo tuvalet kağıdı için bile kavga edilirken bazı ülkelerin hapishaneleri internet erişimine bile sahip. İşte ülke ülke hapishane şartları ve fotoğrafları... Luzira Cezaevi, Uganda Burada mahkumlar her işi kendileri yapıyor ve eğitim öncelikli hedeflerden birisi..

231
Dünyanın en iyi ve en kötü hapishaneleri

Bastøy Hapishanesi, Horten, Norveç küçük bir ada üzerinde bulanan hapishanede bu ve benzer 80 adet ev var. Mahkumlar bu evlerde kalıyorlar..

331
Dünyanın en iyi ve en kötü hapishaneleri

San Diego Orta Güvenlik Kadın Cezaevi, Cartagena, Kolombiya

431
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro