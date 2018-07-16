Dünyanın en iyi ve en kötü hapishaneleri

Ceza Politikaları Araştırma Enstitüsü'ne göre dünyada 2000 yılının rakamlarına 10 milyondan fazla insan hapishanelerde. Bu rakamlar eski olsa da hapishane şartlarında çok değişen bir şey yok. Gelişmiş ülkelerde hapishane şartları daha insani iken gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde hapishaneler cehennemden farksız. Aranjuez, İspanya'da bir hapishane çocuklu aileler için görüşme odası