Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu! Türkiye'den 5 şirket listede

Forbes, dünyanın en iyi işverenlerini açıkladı. 2 bin işverenin olduğu listede beş Türk şirketi de var.

Forbes, dünyanın en iyi işverenlerini açıkladı. 2 bin işverenin olduğu listede beş Türk şirketi de var. ABD merkezli iş dergisi Forbes, ‘Global 2000: World’s Best Employers’ (Küresel 2000: Dünyanın En İyi İşverenleri) listesini yayımladı. 2 bin işverenin yer aldığı listede Türkiye merkezli beş şirket yer alıyor



Twitter

Facebook

Google Plus

1 27

Forbes, dünyanın en iyi işverenlerini açıkladı. 2 bin işverenin olduğu listede beş Türk şirketi de var. ABD merkezli iş dergisi Forbes, ‘Global 2000: World’s Best Employers’ (Küresel 2000: Dünyanın En İyi İşverenleri) listesini yayımladı. 2 bin işverenin yer aldığı listede Türkiye merkezli beş şirket yer alıyor Twitter

Facebook

Google Plus

2 27

Forbes, dünyanın en iyi işverenlerini açıkladı. 2 bin işverenin olduğu listede beş Türk şirketi de var. ABD merkezli iş dergisi Forbes, ‘Global 2000: World’s Best Employers’ (Küresel 2000: Dünyanın En İyi İşverenleri) listesini yayımladı. 2 bin işverenin yer aldığı listede Türkiye merkezli beş şirket yer alıyorDünyanın en iyi işverenleri belli oldu!

1- Alphabet – ABD Twitter

Facebook

Google Plus

3 27