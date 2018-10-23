Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu! Türkiye'den 5 şirket listede

Forbes, dünyanın en iyi işverenlerini açıkladı. 2 bin işverenin olduğu listede beş Türk şirketi de var. ABD merkezli iş dergisi Forbes, ‘Global 2000: World’s Best Employers’ (Küresel 2000: Dünyanın En İyi İşverenleri) listesini yayımladı. 2 bin işverenin yer aldığı listede Türkiye merkezli beş şirket yer alıyor
Forbes, dünyanın en iyi işverenlerini açıkladı. 2 bin işverenin olduğu listede beş Türk şirketi de var. ABD merkezli iş dergisi Forbes, ‘Global 2000: World’s Best Employers’ (Küresel 2000: Dünyanın En İyi İşverenleri) listesini yayımladı. 2 bin işverenin yer aldığı listede Türkiye merkezli beş şirket yer alıyor
Forbes, dünyanın en iyi işverenlerini açıkladı. 2 bin işverenin olduğu listede beş Türk şirketi de var. ABD merkezli iş dergisi Forbes, ‘Global 2000: World’s Best Employers’ (Küresel 2000: Dünyanın En İyi İşverenleri) listesini yayımladı. 2 bin işverenin yer aldığı listede Türkiye merkezli beş şirket yer alıyorDünyanın en iyi işverenleri belli oldu!
1- Alphabet – ABD
Forbes, dünyanın en iyi işverenlerini açıkladı. 2 bin işverenin olduğu listede beş Türk şirketi de var. ABD merkezli iş dergisi Forbes, ‘Global 2000: World’s Best Employers’ (Küresel 2000: Dünyanın En İyi İşverenleri) listesini yayımladı. 2 bin işverenin yer aldığı listede Türkiye merkezli beş şirket yer alıyor Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu!
2- Microsoft – ABD
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