Dünyanın en harika manzaralarını seçildi

ABD'li sosyal içerikler platformu Buzzfeed, okuyucularına 'gördüğünüz en muhteşem manzaraları gönderin' anketi yaptı.

ABD'li sosyal içerikler platformu Buzzfeed, okuyucularına 'gördüğünüz en muhteşem manzaraları gönderin' anketi yaptı. Binlerce kişinin katıldığı ankete Türkiye'den de bir yer girdi. İşte dünyadan nefes kesen manzaralara sahip olan yerler...Iguazu Şelalesi'ni hem Arjantin hem Brezilya tarafından izleyin.



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ABD'li sosyal içerikler platformu Buzzfeed, okuyucularına 'gördüğünüz en muhteşem manzaraları gönderin' anketi yaptı. Binlerce kişinin katıldığı ankete Türkiye'den de bir yer girdi. İşte dünyadan nefes kesen manzaralara sahip olan yerler...Maldivleri keşfedin.



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ABD'li sosyal içerikler platformu Buzzfeed, okuyucularına 'gördüğünüz en muhteşem manzaraları gönderin' anketi yaptı. Binlerce kişinin katıldığı ankete Türkiye'den de bir yer girdi. İşte dünyadan nefes kesen manzaralara sahip olan yerler...Amazon yağmur ormanlarında kamp yapın.



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