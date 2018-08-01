Dünyanın en güzel yüzleri 2018 belli oldu! Listede tam 5 Türk var

Her yıl yapılan ‘Top Beauty World’ 2018’nın ‘En Güzel Yüzü' anketi bu yılda başladı. Adayların belirlendiği ve açıklandığı listede, dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerin aday gösterildiği liste, yine dünyanın dört bir yanından oylamaya açık. Dünyanın en güzel yüzleri listesinde bu yıl, 3 kadın ve 2 erkek olmak üzere 5 Türk yer aldı. İşte 5 Türk ismin de olduğu o liste... CANDICE SWANEPOEL (GÜNEY AFRİKA)



