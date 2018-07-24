Dünyanın en güzel mutfağı belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada

Ranker isimli kullanıcıların oy vererek zirveler belirlediği sitede bu kez 'Dünyanın en iyi yemeğe sahip ülkeleri' belirlendi. Listede seçenekeler hayli çok ve kafa karıştırıcı olunca sonuçlar çok merak edilir. Tabi ki listede Türkiye'de yer alıyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en iyi yemeği hangi ülkede? İşte o soruların yanıtı