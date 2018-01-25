Dünyanın en güzel mankenlerinden ama o ayaklarda ne !

Dünyanın en güzel mankenlerinden ama o ayaklarda ne !

Her güzelin bir kusuru var ama bu kusur biraz büyük. Kadınların ayaklarının hep belli standartlarda olduğunu düşünürüz ama bundan farklı olanlarda var hem de epey farklı olanlar. Güzeller güzel manken Anastasia Reshetova, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Anastasia'nın bacak boyu ve ayaklarının büyüklüğü görenleri şoke etti. Rusya'da bir kadın dergisi hazırladığı "büyük ayaklı kadınlar' dosyasıyla büyük gürültü kopardı. Rus model Anastasia Reshetova en dikkat çeken isim oldu.


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Dünyanın en güzel mankenlerinden ama o ayaklarda ne !

34 yaşındaki rap yıldızı Timati ile birlikte olan Anastasia Reshetova, eski bir güzellik kraliçesi. Boyu 1.78 cm olan modelin ayaklarının büyüklüğü sosyal medya paylaşımlarında da dikkat çekiyor. Zaten Instagram(daki bir buçuk milyon takipçisinden biri Reshetova'nın ayakları hakkında "palet gibi" yorumunu yapmış.

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Dünyanın en güzel mankenlerinden ama o ayaklarda ne !

Instagram yorumlarında "Bu nasıl ayak palet gibi" yorumları yapılan model aynı zamanda eski bir güzellik kraliçesi. 21 yaşındaki model, Instagram'daki takipçi sayısını bu dergide yer alan pozları sayesinde biraz daha artırdı. Bu arada genç modelin ayaklarının numarası '40' İşte Rus modelin o fotoğrafları:



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Dünyanın en güzel mankenlerinden ama o ayaklarda ne !

Anastasia Reshetova ise 1.80 cm olan boyu göz önüne alındığında ayak numarasının da bununla orantılı olduğunu belirtti.

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