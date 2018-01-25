Dünyanın en güzel mankenlerinden ama o ayaklarda ne !

Her güzelin bir kusuru var ama bu kusur biraz büyük. Kadınların ayaklarının hep belli standartlarda olduğunu düşünürüz ama bundan farklı olanlarda var hem de epey farklı olanlar. Güzeller güzel manken Anastasia Reshetova, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Anastasia'nın bacak boyu ve ayaklarının büyüklüğü görenleri şoke etti. Rusya'da bir kadın dergisi hazırladığı "büyük ayaklı kadınlar' dosyasıyla büyük gürültü kopardı. Rus model Anastasia Reshetova en dikkat çeken isim oldu.





