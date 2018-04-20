Dünyanın en güzel kadını ilan edildi!

Amerikalı şarkıcı Pink, derginin 'En Güzel Sayısı'na iki çocuğuyla kapak oldu. 6 yaşındaki kızı Willow Sage 6 ve 15 aylık oğlu Jameson Moon'la kapak pozu veren ünlü şarkıcı dergiye verdiği demeçte, "İç güzellikle ilgili yanlış olan bir şey yok, dış güzelliğin hepsi farklı renk ve boyuta sahip. Bu da güzelliğin anlamının kişiye göre değiştiğini gösterir" dedi.
Güzel şarkıcı ayrıca, "Etiketleri sevmiyorum, dolayısıyla bir kadının ve bir kızın her şeyi yapabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. People dergisi Pink'ten önce Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Kate Hudson ve Lupita Nyong'o gibi isimleri 'dünyanın en güzel kadını' ilan etmişti.
İşte People dergisinin kapak fotoğrafı...
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