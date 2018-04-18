Dünyanın en güzel kadını ilan edildi

ABD’li şarkıcı Pink, People dergisi tarafından “2018 dünyanın en güzel kadını” ilan edildi.

Dünyanın en güzel kadını ilan edildi

ABD’li şarkıcı Pink, People dergisi tarafından “2018 dünyanın en güzel kadını” ilan edildi. People dergisi, Pink’i dünyanın en güzel kadını ilan etti.38 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, derginin ‘En Güzel Sayısı’na iki çocuğuyla kapak pozu verdi..


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Dünyanın en güzel kadını ilan edildi

6 yaşındaki kızı Willow Sage 6 ve 15 aylık oğlu Jameson Moon’la dergiye kapak olan Pink, ebeveynliğin onu alçakgönüllü biri yaptığını söyledi. People dergisi, gerçek adı Alecia Beth Moore olan Pink’i, “Tüm bu kutuları kontrol eden bir kadın. Şarkıcı, anne ve bir rol model; dürüstlüğü, mizah anlayışı, kendine güveni, katıksız star gücü onu yeryüzünün en sevilen ve etkileyici eğlence insanlarından biri yapan bir şarkıcı, anne ve rol model” şeklinde tarif etti.

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Dünyanın en güzel kadını ilan edildi

Pink, “Güzellikle ilgili yanlış olan bir şey yok, iç güzellikle ilgili yanlış olan bir şey yok, dış güzelliğin hepsi farklı renk ve boyuta sahip. Bu da güzelliğin anlamının kişiye göre değiştiğini gösterir” dedi. Şarkıcı ayrıca, “Etiketleri sevmiyorum, dolayısıyla bir kadının ve bir kızın her şeyi yapabileceğine inanıyorum” dedi.

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Dünyanın en güzel kadını ilan edildi

Daha önce Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Kate Hudson ve Lupita Nyong'o gibi isimler People tarafından dünyanın en güzel kadını ilan edilmişti.

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