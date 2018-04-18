Dünyanın en güzel kadını ilan edildi

Pink, “Güzellikle ilgili yanlış olan bir şey yok, iç güzellikle ilgili yanlış olan bir şey yok, dış güzelliğin hepsi farklı renk ve boyuta sahip. Bu da güzelliğin anlamının kişiye göre değiştiğini gösterir” dedi. Şarkıcı ayrıca, “Etiketleri sevmiyorum, dolayısıyla bir kadının ve bir kızın her şeyi yapabileceğine inanıyorum” dedi.