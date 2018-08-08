Dünyanın 'en güzel' fotoğrafları

NASA, uydularından ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bugüne kadar edindiği fotoğraflarla "Güzel Yeryüzü" adlı bir albüm oluşturdu. Moritanya'da bulunan Maur Adrar Çölü'ndeki jeolojik oluşumun Landsat 7'den 11 Ocak 2001'de çekilen fotoğrafı. Burası aynı zamanda "Richat Structure" adı verilen bir manzara seyir noktası olarak da turistlerin ilgisini çekiyor.
Carnegie Gölü Batı Avustralya'da bulunan göl, sadece yılın yoğun yağış dönemlerinde doluyor. 19 Mayıs 1999'da Landsat 7 tarafından alınan görüntünün kompozit halidir
Renk patlaması 12 Mayıs 2013'te Batı Avustralya'daki bu manzara Landsat-8 uydusu tarafından görüntülendi. Görüntü tropikal bir kumul alanı ve bitki örtüsündeki karmaşık desen ve koşullardaki zengin çökelti ve besin örüntülerini gösteriyor.
Mavi Bilye
Bugüne kadar gerçeğe en yakın renkleriyle oluşturulan dünya görseli, MODIS'ten edinilen görüntülerle 2 Ağustos 2002'de oluşturuldu.
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