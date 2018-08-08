Dünyanın 'en güzel' fotoğrafları

NASA, uydularından ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bugüne kadar edindiği fotoğraflarla "Güzel Yeryüzü" adlı bir albüm oluşturdu. Moritanya'da bulunan Maur Adrar Çölü'ndeki jeolojik oluşumun Landsat 7'den 11 Ocak 2001'de çekilen fotoğrafı. Burası aynı zamanda "Richat Structure" adı verilen bir manzara seyir noktası olarak da turistlerin ilgisini çekiyor.



