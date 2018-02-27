Dünyanın en güzel 100 kadını arasında 5 Türk var! İşte o isimler

Amerika merkezli internet sitesi 'Top Beauty World' 'En Güzel 100 Kadını'nı seçti. 5 Türk oyuncunun da olduğu listenin zirvesinde Alexandra Daddario var...

Dünyanın En Güzel 100 kadını listesinin 17'inci sırasında son dönemde oyunculuğundan çok aşkıyla gündemde olan ve bu sezon ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün var...