Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Türkiye kaçıncı sırada?

Türk ordusu, başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından şu sıralar Kandil'i teröristlere dar ederken uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power, 2018'in askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı.

Bu listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kabiliyeti... Peki listede hangi devletler var? Türk ordusu dünyada kaçıncı sırada yer aldı? İşte sırasıyla dünyanın en güçlü orduları...

