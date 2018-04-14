Dünyanın en garip adamı! İki sevgilisiyle aynı evde yaşıyor

36 yaşındaki Adam Lyons dünyadaki en garip adamlardan biri. Onu garip kılan yani iki sevgilisi olması ve ikisiyle birlikte yaşaması üstüne üstlük çok mutlu olmaları.İşte Adam Lyons ve ikisi de hamile olan sevgilileri Jane ve Brooke'un bir garip, akıl almaz, 'Bu kadarına da pes!' diyeceğini aile hikayeleri... İlginç hikâye Londralı Adam Lyons’un iki yıl önce kız arkadaşları Brooke Shedd ve Jane Shalakhova ile aynı evde yaşamaya başlamasıyla ilk kez kamuoyu tarafından duyuldu.
Genç adamın iki kız arkadaşıyla birlikte mutlu bir hayat sürmeye başlamasının basın tarafından duyurulmasıyla ‘3 kişilik’ bir ilişki kamuoyunun ilgisini çekmeye başlamıştı. Sevgilisi Brooke’nin hamile kalmasının ardından ilk kez baba olan Lyons’un diğer sevgilisi Jane’in de hamile olduğu ortaya çıktı. Lyons, Brooke ve Jane, dev bir yatakta birlikte yatıyor. Brooke'nin doğurduğu 'Dante'ye üç kişi birden ebeveynlik yapıyor.
Diğer sevgilisinden de bebek bekleyen 36 yaşındaki Adam Lyons'un mutluluğu gözlerinden okunuyor.
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