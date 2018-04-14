Dünyanın en garip adamı! İki sevgilisiyle aynı evde yaşıyor

36 yaşındaki Adam Lyons dünyadaki en garip adamlardan biri. Onu garip kılan yani iki sevgilisi olması ve ikisiyle birlikte yaşaması üstüne üstlük çok mutlu olmaları.İşte Adam Lyons ve ikisi de hamile olan sevgilileri Jane ve Brooke'un bir garip, akıl almaz, 'Bu kadarına da pes!' diyeceğini aile hikayeleri... İlginç hikâye Londralı Adam Lyons’un iki yıl önce kız arkadaşları Brooke Shedd ve Jane Shalakhova ile aynı evde yaşamaya başlamasıyla ilk kez kamuoyu tarafından duyuldu.