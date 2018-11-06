Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İşte bomba liste

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Kasım 2018 itibariyle dünyanın en değerli futbolcularının tahmini transfer değerlerini açıkladı. Listede 216.5 milyon euro tahmini transfer değeri ile Paris Saint-Germain’nin (PSG) forveti Kylian Mbappe ilk sırada yer aldı.

Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İşte bomba liste

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES)'in hesaplamalarına göre Kasım 2018 itibariyle dünyanın en değerli futbolcularının tahmini transfer değerleri belirlendi. Listede İngiltere kaptanı ve Tottenham'ın forvet oyuncusu Harry Kane ‘en yüksek transfer değerine sahip oyuncu' tahtını, muhteşem bir Dünya Kupası'nın ardından Fransa Ligue 1'de sezona güçlü bir başlangıç yapan Paris Saint-Germain'in (PSG) forveti Kylian Mbappe'ye kaptırdı. 19 yaşındaki genç gol ayağının değeri 216.5 milyon euroya yükseldi.

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Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İşte bomba liste

Geçtiğimiz yıl La Liga ekibi Barcelona'dan 222 milyon euroluk rekor fiyata Paris Saint-Germain’e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın şu andaki tahmini transfer bedeli ise 197 milyon euro olarak belirlendi. Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ise 173 milyon euro ile listede dördüncü sırada yer aldı. Kasım 2018 itibariyle dünyanın en değerli futbolcularının tahmini transfer değerleri şu şekilde:

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Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İşte bomba liste

10 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 157.7 milyon euro

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Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İşte bomba liste

9 - Dele Alli (Tottenham) - 163.4 milyon euro

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