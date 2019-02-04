Dünyanın en değerli 500 bankası açıklandı Türk bankaları ne durumda?

Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralaması açıklandı. Ticaret savaşında olan ABD ile Çin bankaları bu listede yine ilk sıraları aldı. Ancak listenin kazananı Çin oldu

Dünyanın en değerli 500 bankası açıklandı Türk bankaları ne durumda?

Brand Finance'ın "Banking500-2019" araştırmasına göre, Çin bankalarının toplam marka değeri yüzde 28 artış ile 407 milyar dolara erişirken, ABD banka markalarının toplam değerini 100 milyar dolar aştı. İslami bankacılığın marka değeri Orta Doğulu bankaların katkısı ile yüzde 20 artış gösterdi.

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Dünyanın en değerli 500 bankası açıklandı Türk bankaları ne durumda?

Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında ilk 4 sıraya Çinli bankalar yerleşirken, geçen senenin şampiyonu Çinli ICBC değerini yüzde 35 artırarak 79,8 milyar dolar değeriyle zirvedeki yerini korudu.

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Dünyanın en değerli 500 bankası açıklandı Türk bankaları ne durumda?

ICBC'yi 70 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank, 55 milyar dolarla Agricultural Bank of China, 51 milyar dolarla Bank of China takip etti.

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Dünyanın en değerli 500 bankası açıklandı Türk bankaları ne durumda?

Listede beşinci sırada 40 milyar dolarla ABD'li Wells Fargo, altıncı sırada 37 milyar dolarla Bank of America, yedinci sırada 36,4 milyar dolarla Citi, sekizinci sırada da 36,2 milyar dolarla Chase, dokuzuncu sırada 22,5 milyar dolarla China Merchants Bank, onuncu sırada da 20 milyar dolarla İngiliz HSBC yer aldı.

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