Dünyanın en çok satılan otomobilleri açıklandı

Dünyanın en popüler otomobili tüm modifikasyonlarıyla Toyota Corolla oldu.Focus2move analiz şirketinin verilerine göre Japon şirket, bu yılın ilk 8 ayında, 816 bin 748 Corolla sattı.
Focus2move analiz şirketinin verilerine göre Japon şirket, bu yılın ilk 8 ayında, 816 bin 748 Corolla sattı.
İkinci sırada, 722 bin 566 satışla Ford F-Series yer alırken 572 bin 772 adet satan Volkswagen Golf üçüncü oldu.
İkinci sırada, 722 bin 566 satışla Ford F-Series yer alırken 572 bin 772 adet satan Volkswagen Golf üçüncü oldu.
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