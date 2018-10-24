Dünyanın en çok satılan otomobilleri açıklandı

Dünyanın en popüler otomobili tüm modifikasyonlarıyla Toyota Corolla oldu.

Dünyanın en popüler otomobili tüm modifikasyonlarıyla Toyota Corolla oldu.Focus2move analiz şirketinin verilerine göre Japon şirket, bu yılın ilk 8 ayında, 816 bin 748 Corolla sattı.



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Focus2move analiz şirketinin verilerine göre Japon şirket, bu yılın ilk 8 ayında, 816 bin 748 Corolla sattı.

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İkinci sırada, 722 bin 566 satışla Ford F-Series yer alırken 572 bin 772 adet satan Volkswagen Golf üçüncü oldu.



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