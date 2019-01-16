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Dünyanın en çok konuşulan ikinci takımı Türkiye'den çıktı

Dünyanın en çok konuşulan ikinci takımı Türkiye'den çıktı

Sosyal medya verilerini paylaşan bir site, Twitter hesabında dünyanın en çok etkileşim alan basketbol takımlarını sıraladı. Liste'ye Türkiye'den tek bir takım girdi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 09:40 - Güncelleme: 16-01-2019 09:40

Geçtiğimiz yıl THY Avrupa Ligi'nin şampiyonluğunu kazanan ve bu sezon da hem Türkiye'de hem Avrupa'da aynı iddiayı sürdüren  Fenerbahçe, sosyal medyada en çok etkileşim alan 2. takım oldu.

"Deportes & Finanzas" adlı spor ve sosyal medya verileri paylaşan Twitter hesabının paylaştığı verilere göre Fenerbahçe Beko’nun Twitter hesabı dünyanın en çok etkileşim alan ikinci basketbol kulübü sayfası oldu. Birinci sırada sezon başında Lebron James'i kadrosuna katan Los Angeles Lakers yer aldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin, bu listeye NBA dışından giren tek basketbol takımı olması dikkat çekti. İşte sıralama...

1) Los Angeles Lakers
2) Fenerbahçe Beko
3) Golden State Warriors 
4) Boston Celtics
5) Houston Rockets
6) OKC Thunder
7) Philadelphia 76ers
8) Dallas Mavericks
9) Toronto Raptors
10) Miami Heat

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