Dünyanın en çok konuşulan ikinci takımı Türkiye'den çıktı

Geçtiğimiz yıl THY Avrupa Ligi'nin şampiyonluğunu kazanan ve bu sezon da hem Türkiye'de hem Avrupa'da aynı iddiayı sürdüren Fenerbahçe, sosyal medyada en çok etkileşim alan 2. takım oldu.

"Deportes & Finanzas" adlı spor ve sosyal medya verileri paylaşan Twitter hesabının paylaştığı verilere göre Fenerbahçe Beko’nun Twitter hesabı dünyanın en çok etkileşim alan ikinci basketbol kulübü sayfası oldu. Birinci sırada sezon başında Lebron James'i kadrosuna katan Los Angeles Lakers yer aldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin, bu listeye NBA dışından giren tek basketbol takımı olması dikkat çekti. İşte sıralama...



1) Los Angeles Lakers

2) Fenerbahçe Beko

3) Golden State Warriors

4) Boston Celtics

5) Houston Rockets

6) OKC Thunder

7) Philadelphia 76ers

8) Dallas Mavericks

9) Toronto Raptors

10) Miami Heat