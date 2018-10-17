Dünyanın en çok beğenilen melezleri

Dünyanın farklı yerlerinde doğup büyüyen ve yaşadığı coğrafyanın özelliklerini taşıyan ebeveynlerden doğan melez ünlüler, dünyanın en beğenilen isimleri arasında yer alıyor.

Güzellikte genetiğin varlığı yadsınamaz. Dünyanın farklı yerlerinde doğup büyüyen ve yaşadığı coğrafyanın özelliklerini taşıyan ebeveynlerden doğan melez ünlüler, dünyanın en beğenilen isimleri arasında yer alıyor. İşte ebeveynlerinin en güzel taraflarını alan en güzel melezler...

Adriana Lima Fransa+Portekiz+Karayipler Twitter

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Güzellikte genetiğin varlığı yadsınamaz. Dünyanın farklı yerlerinde doğup büyüyen ve yaşadığı coğrafyanın özelliklerini taşıyan ebeveynlerden doğan melez ünlüler, dünyanın en beğenilen isimleri arasında yer alıyor. İşte ebeveynlerinin en güzel taraflarını alan en güzel melezler...

Gigi Hadid Hollanda+Filistin Twitter

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Güzellikte genetiğin varlığı yadsınamaz. Dünyanın farklı yerlerinde doğup büyüyen ve yaşadığı coğrafyanın özelliklerini taşıyan ebeveynlerden doğan melez ünlüler, dünyanın en beğenilen isimleri arasında yer alıyor. İşte ebeveynlerinin en güzel taraflarını alan en güzel melezler... Kiko Mizuhara Japonya+Amerika Twitter

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