Dünyanın en çekici büyükannesi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Gina Stewart'ı görenler 47 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. 27, 25, 23 ve 4 yaşlarında 4 çocuğu olan genç kadının, ayrıca 10 aylık bir torunu bulunuyor. 4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle büyük ilgi görüyor.

Instagram'da 67 bini aşkın takipçisi olan Avustralyalı Stewart, Maxim dergisinin yarışmasında finalistler arasına girdi. Yarı yaşındaki modelleri geride bırakarak finale kalan Stewart, 'Maxim Finest' oylamasını kazanması durumunda derginin Avustralya edisyonuna kapak olacak.

Kendisine gençlik sırrını soranlara da cevap veren Stewart, ''İçinde çok miktarda mineral olduğu için sadece alkali su içiyorum. Hindistan cevizi yağını saçlarım, kuşburnu yağını da cildim için kullanıyorum. Bunlar benim gizli silahlarım'' diyor. Stewart, "Yaşınız ve vücut hatlarınızla gurur duyun" diye ekliyor.