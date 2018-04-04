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Dünyanın en büyük ikinci hayvan bakımevi hizmete açılıyor!

Dünyanın en büyük ikinci hayvan bakımevi hizmete açılıyor!

Tepeören sahipsiz hayvan bakımevi ve bahçeli yaşam alanı dünyanın en büyük ikinci hayvan bakımevi ve bahçeli yaşam alanı tesisini hizmete açıyoruz.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 17:32 - Güncelleme: 04-04-2018 17:32

202.000 M2 alan üzerine kurulu,194.500 M2 açık alan, 7.500 M2 kapalı alana sahip, 1.240 hayvan kapasiteli hayvan bakımevi ve bahçeli yaşam alanı tesisi hizmete açılıyor.

Tepeören'de 22'si veteriner hekim olmak üzere 108 personel ile 7/24 hizmet verilecektir.

Ülkemizde sahipsiz hayvan rehabilitasyon işleminde "Topla, Aşıla, Kısırlaştır, Aldığın Yere Bırak" şeklinde yaşatma modeli uygulanırken, Almanya'da 28, İngiltere'de 7 gün bakımevlerinde tutulmakta, sonrasında ise uyutulabilmektedir. Yani öldürülebilmektedir.Tepeören sahipsiz hayvan bakımevi ve bahçeli yaşam alanı notlar:

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 7/24 hayvanlara hizmet veren bakımevinde 350 adet kedi evi, 2 adet tedavi binası, 20'li Kompozit köpek barınağı, 2 adet tedavi karantina binası, 1 adet mama deposu, köpek gezdirme alanları yer almaktadır.

Bakımevinde kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına verilecek, yabani hayvanların tedavileri gerçekleştirilecektir.Tepeören'de 

* Laboratuvar
*Kısırlaştırma operasyon üniteleri 
*Sterilizasyon ünitesi
*Dentivet (Diş Sağlığı Ünitesi)
*Duşpet (Köpek Yıkama Ünitesi)
*Osteosentez Ünitesi (Kemik Bütünlüğünü Sağlamak için yapılana ameliyat
*Röntgen ve ultrason cihazları yer almaktadır.

Tepeören'de günde 450 hayvan açık alanda beslenebilmektedir. Bunları yanında bakımevinde 80 kişilik konferans salonu, eğitim binası, kafeterya, engelliler için sesli yönlendirme, anı duvarı, otopark, yürüyüş yolu ve peyzaj alanları da yer almaktadır.Ölü hayvanlar için 2.500 m2 gömü alanı bulunmaktadır.

Gömü hizmetimiz sahipli ve sahipsiz hayvanlar içindir. Ölen hayvanın ismini yaşatmak isteyen hayvan sahipleri üç ayrı boyda plaket asılarak anı duvarında isimlerini yaşatabilecekler.

Plaketlerden elde edilen gelir sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerde kullanılacaktır.

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