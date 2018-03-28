Dünyanın en büyük göğüsleri onda! Hala büyütmenin derdinde

ABD'de yayımlanan This Morning' isimli gündüz kuşağı programında ilginç anlar yaşandı. Bugüne kadar sayısız operasyon geçirmiş üç kadın normalden çok çok fazla büyük göğüslere sahip olsa da bu onlar için yeterli olmamış. Üç kadın da gelecek dönemde estetik operasyonlarına devam etmek istiyor.

Dünyanın en büyük göğüsleri onda! Hala büyütmenin derdinde

ABD'de yayınlanan 'This Morning' isimli gündüz kuşağı programının önceki gün yayımlanan bölümüne dünyanın en büyük göğüslü kadınları konuk oldu. Dolly, Mary ve Lily isimli üç kadın geçirdiği sayısız estetik operasyonu sonrası 'dünyanın en büyük göğüslerine sahip ama üç kadın bununla yetinmiyor...

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Dünyanın en büyük göğüsleri onda! Hala büyütmenin derdinde

ABD'de yayımlanan This Morning' isimli gündüz kuşağı programında ilginç anlar yaşandı. Dolly, Mary ve Lily isimli estetik operasyonu bağımlısı ve dünyanın en büyük göğüslerine sahip üç kadını programın konuydu. Sunucular Holly Willoughby ve Phillip Schofield konukları görünce şaşkınlıklarını uzun süre gizleyemedi.

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Dünyanın en büyük göğüsleri onda! Hala büyütmenin derdinde

Bugüne kadar sayısız operasyon geçirmiş üç kadın normalden çok çok fazla büyük göğüslere sahip olsa da bu onlar için yeterli olmamış. Üç kadın da gelecek dönemde estetik operasyonlarına devam etmek istiyor.

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Dünyanın en büyük göğüsleri onda! Hala büyütmenin derdinde

Dünyanın en büyük göğüslü kadını unvanına sahip Lilly'nin göğüs ölçüleri 75O olarak belirlendi. Kalıpların (göğüs çevresi) H de bittiği göz önüne alındığında O daha önce hiç kullanılmamış büyüklükte bir oran. Ve Lilly buna rağmen daha büyük göğüslere sahip olmak için estetik operasyonlarını sürdüreceğini belirtiyor.

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