Dünyanın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu!

Dünyanın en acı biberi kabul edilen 'Carolina Reaper'ı yiyen ABD’li bir adam, 'gök gürültüsüne' benzeyen ve günlerce süren baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Dünyanın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu!

Acı seviyesini ölçmek için kullanılan Scoville sistemine göre, sıradan bir acı biberde 500 bin acı ünitesi bulunurken, bu rakam bir Carolina Reaper biberinde 2 milyondan fazla olarak kaydedildi.

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Dünyanın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu!

New York Üniversitesi’ne bağlı ‘baş ağrısı’ uzmanlarından nörolog Dr. Lawrence C. Newman, "Grafik üzerinde bu tip ağrılar birden ona kadar sıralanıyor ve bu ağrılar beyinde bir kanamadan da kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu. Dr. Newman, "Bu ağrılar aniden oluşur. Eğer bu tip bir baş ağrınız varsa acilen bir uzmana görünmeniz gerekir" dedi.

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Dünyanın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu!

Yapılan araştırmalar, ağrıyı arttıran ve kan basıncını düşüren 'kapsaisin' maddesinin bazı kişiler üzerinde farklı etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, Çin’de ve Türkiye’de tüketilen kırmızı biberlerin iki genç erkekte kalp krizine yol açtığı vakalar da kaydedildi.

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Dünyanın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu!

Sofralık Carolina Reaper üretimi yapan ABD’li şirket 'PuckerButt Pepper Company'nin sahibi Ed Currie, biberin tüketimiyle ilgili olarak önerilerde bulundu. Salt biberi tüketen kişileri 'aptal' olarak nitelendiren Currie, acı biberin yemeklerin içinde az miktarda kullanılması gerektiğini savundu.

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