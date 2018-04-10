Dünyanın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu!

Acı seviyesini ölçmek için kullanılan Scoville sistemine göre, sıradan bir acı biberde 500 bin acı ünitesi bulunurken, bu rakam bir Carolina Reaper biberinde 2 milyondan fazla olarak kaydedildi.

New York Üniversitesi’ne bağlı ‘baş ağrısı’ uzmanlarından nörolog Dr. Lawrence C. Newman, "Grafik üzerinde bu tip ağrılar birden ona kadar sıralanıyor ve bu ağrılar beyinde bir kanamadan da kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu. Dr. Newman, "Bu ağrılar aniden oluşur. Eğer bu tip bir baş ağrınız varsa acilen bir uzmana görünmeniz gerekir" dedi.