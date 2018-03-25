Dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendini uzaya fırlattı!

ABD'li 'Mad' Mike Hughes dünyanın düz olduğunu ispat etmek için kendisini uzaya fırlattı. 'Uzay bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden adam California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda havaya fırlatılan adam Mojave çölüne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı. 61 yaşındaki Mike Hughes, "kurgudan ibaret" dediği bilime inanmadığını belirterek "Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül" dedi. 2014'te de benzer bir deneme yapan Hughes, bu uçuşun ardından, kendisini uzaya çıkaracak yeni bir roket yapmayı planlıyor. Hughes bu roketle, 'Dünya'nın düz olduğunu kendi gözleriyle göreceğini' söylüyordu. Hughes bu roketle, 'Dünya'nın düz olduğunu kendi gözleriyle göreceğini' söylüyordu.