Dünyanın dönüm noktası: Tarihteki ilkler

Dünya tarihinde yaşamımızı derinden etkileyen pek çok olgunun bir ilki yaşandı. Elbette bu ilkler saymakla bitmez, ancak bazıları günümüzdeki popülerliği açısından oldukça önemli dönüm noktalarını sembolize ediyorlar. 2017 yılını geride bırakıp 2018 yılına girdiğimiz şu günlerde aslında takvimin bile bir ilki var. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde, insan olmadan önce de ilkler yaşanmıştı. Sonra ilk insanlar geldi ve hayatları her geçen gün daha da değişti. Teknolojiyi biz icat ettik, biz geliştiriyor ve bizler kullanıyoruz. Sanatı, bilimi, mimariyi ve daha aklınıza gelecek yüzlerce kavramı, hayatımızı idame edebilmek adına bizler ortaya koyduk.
İlk Tesla otomobili, 2008:Tesla Roadster'in ilk sürümü 2008 yılında Tesla Motors tarafından üretilen ilk elektrikli otomobil oldu. Üretimi 2012'de durdurulsa da 2017'de Roadster 2.0 sürümüyle yeniden ortaya çıktı. Roadster 2.0, tarihimizin en hızlı elektrikli aracı ünvanına sahip. Tesla Motors’un ilk otomobili ve daha çok “konsept kanıtı” Tesla Roadster sonrası geliştirdiği ikinci nesil otomobili Tesla Model S’tir. Firmanın diğer her otomobili gibi %100 elektrikli olup “Tavizsiz Elektrikli Araba”dır. 2012 Haziran ayından beri Tesla’nın Fremont/California (Silikon Vadisi) fabrikasında üretilmekte olan Model S bugüne kadar 1) 80.000’den fazla satmış olup aldığı birçok ödül ile adından bahsettirmiştir. Otomobilin sınıfı 4 kapılı lüks sedan olsa da tasarımı hatchback gibidir. En iyi elektrikli otomobil değil, en iyi otomobil ödülünü birkaç farklı otorite tarafından kazanmış olan Model S her yönüyle otomobilden çok bir akıllı telefon, bilgisayar gibi olup otomobil ulaşımında yeni çağı temsil etmektedir.
Steve Wozniak tarafından geliştirilen ve Steve Jobs tarafından kamuoyuna sunulan bu ilk Apple bilgisayarı, sadece bir kişi tarafından satın alındı. Apple bilgisayarlarının ilk müşterisi olan Paul Terrell, bilgisayarı bizzat Steve Jobs'ın ellerinden teslim aldı.Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer, Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirkettir. En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir. Yazılımları arasında ise OS X ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı ile iLife ve iWork paketleri yer almaktadır. Şirket 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş ve 3 Ocak 1977’de Apple Computer, Inc. adıyla anonim şirket haline gelmiştir. İsminde yer alan "Computer" (Bilgisayar) kelimesi 9 Ocak 2007'de iPhone tanıtımıyla birlikte tüketici elektroniğine yönelimlerini yansıtması amacıyla kaldırılmıştır.
Yörüngedeki ilk insan yapımı uydu, 1957: Sputnik 1, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından Dünya yöngesine gönderilen ilk insan yapımı uydu oldu. Dünya'nın ilk yapay uydusu. Sputnik serisinden ilk uzay aracı. SSCB tarafından 4 Ekim 1957'de yörüngeye oturtuldu. Sputnik 1'in uzaya gönderilmesi soğuk savaş yıllarında gerçekleşti ve süper güçler arasında yeni bir rekabet olan Uzay Yarışı'nı başlattı
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