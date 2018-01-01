Dünyanın dönüm noktası: Tarihteki ilkler

Dünyanın dönüm noktası: Tarihteki ilkler

Dünya tarihinde yaşamımızı derinden etkileyen pek çok olgunun bir ilki yaşandı. Elbette bu ilkler saymakla bitmez, ancak bazıları günümüzdeki popülerliği açısından oldukça önemli dönüm noktalarını sembolize ediyorlar. 2017 yılını geride bırakıp 2018 yılına girdiğimiz şu günlerde aslında takvimin bile bir ilki var. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde, insan olmadan önce de ilkler yaşanmıştı. Sonra ilk insanlar geldi ve hayatları her geçen gün daha da değişti. Teknolojiyi biz icat ettik, biz geliştiriyor ve bizler kullanıyoruz. Sanatı, bilimi, mimariyi ve daha aklınıza gelecek yüzlerce kavramı, hayatımızı idame edebilmek adına bizler ortaya koyduk.

117
Dünyanın dönüm noktası: Tarihteki ilkler

İlk Tesla otomobili, 2008:Tesla Roadster'in ilk sürümü 2008 yılında Tesla Motors tarafından üretilen ilk elektrikli otomobil oldu. Üretimi 2012'de durdurulsa da 2017'de Roadster 2.0 sürümüyle yeniden ortaya çıktı. Roadster 2.0, tarihimizin en hızlı elektrikli aracı ünvanına sahip. Tesla Motors’un ilk otomobili ve daha çok “konsept kanıtı” Tesla Roadster sonrası geliştirdiği ikinci nesil otomobili Tesla Model S’tir. Firmanın diğer her otomobili gibi %100 elektrikli olup “Tavizsiz Elektrikli Araba”dır. 2012 Haziran ayından beri Tesla’nın Fremont/California (Silikon Vadisi) fabrikasında üretilmekte olan Model S bugüne kadar 1) 80.000’den fazla satmış olup aldığı birçok ödül ile adından bahsettirmiştir. Otomobilin sınıfı 4 kapılı lüks sedan olsa da tasarımı hatchback gibidir. En iyi elektrikli otomobil değil, en iyi otomobil ödülünü birkaç farklı otorite tarafından kazanmış olan Model S her yönüyle otomobilden çok bir akıllı telefon, bilgisayar gibi olup otomobil ulaşımında yeni çağı temsil etmektedir.

217
Dünyanın dönüm noktası: Tarihteki ilkler

Steve Wozniak tarafından geliştirilen ve Steve Jobs tarafından kamuoyuna sunulan bu ilk Apple bilgisayarı, sadece bir kişi tarafından satın alındı. Apple bilgisayarlarının ilk müşterisi olan Paul Terrell, bilgisayarı bizzat Steve Jobs'ın ellerinden teslim aldı.Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer, Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirkettir. En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir. Yazılımları arasında ise OS X ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı ile iLife ve iWork paketleri yer almaktadır. Şirket 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş ve 3 Ocak 1977’de Apple Computer, Inc. adıyla anonim şirket haline gelmiştir. İsminde yer alan "Computer" (Bilgisayar) kelimesi 9 Ocak 2007'de iPhone tanıtımıyla birlikte tüketici elektroniğine yönelimlerini yansıtması amacıyla kaldırılmıştır.

317
Dünyanın dönüm noktası: Tarihteki ilkler

Yörüngedeki ilk insan yapımı uydu, 1957: Sputnik 1, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından Dünya yöngesine gönderilen ilk insan yapımı uydu oldu. Dünya'nın ilk yapay uydusu. Sputnik serisinden ilk uzay aracı. SSCB tarafından 4 Ekim 1957'de yörüngeye oturtuldu. Sputnik 1'in uzaya gönderilmesi soğuk savaş yıllarında gerçekleşti ve süper güçler arasında yeni bir rekabet olan Uzay Yarışı'nı başlattı

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat