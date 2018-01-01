Dünyanın dönüm noktası: Tarihteki ilkler

Dünya tarihinde yaşamımızı derinden etkileyen pek çok olgunun bir ilki yaşandı. Elbette bu ilkler saymakla bitmez, ancak bazıları günümüzdeki popülerliği açısından oldukça önemli dönüm noktalarını sembolize ediyorlar. 2017 yılını geride bırakıp 2018 yılına girdiğimiz şu günlerde aslında takvimin bile bir ilki var. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde, insan olmadan önce de ilkler yaşanmıştı. Sonra ilk insanlar geldi ve hayatları her geçen gün daha da değişti. Teknolojiyi biz icat ettik, biz geliştiriyor ve bizler kullanıyoruz. Sanatı, bilimi, mimariyi ve daha aklınıza gelecek yüzlerce kavramı, hayatımızı idame edebilmek adına bizler ortaya koyduk.

İlk Tesla otomobili, 2008:Tesla Roadster'in ilk sürümü 2008 yılında Tesla Motors tarafından üretilen ilk elektrikli otomobil oldu. Üretimi 2012'de durdurulsa da 2017'de Roadster 2.0 sürümüyle yeniden ortaya çıktı. Roadster 2.0, tarihimizin en hızlı elektrikli aracı ünvanına sahip. Tesla Motors’un ilk otomobili ve daha çok “konsept kanıtı” Tesla Roadster sonrası geliştirdiği ikinci nesil otomobili Tesla Model S’tir. Firmanın diğer her otomobili gibi %100 elektrikli olup “Tavizsiz Elektrikli Araba”dır. 2012 Haziran ayından beri Tesla’nın Fremont/California (Silikon Vadisi) fabrikasında üretilmekte olan Model S bugüne kadar 1) 80.000’den fazla satmış olup aldığı birçok ödül ile adından bahsettirmiştir. Otomobilin sınıfı 4 kapılı lüks sedan olsa da tasarımı hatchback gibidir. En iyi elektrikli otomobil değil, en iyi otomobil ödülünü birkaç farklı otorite tarafından kazanmış olan Model S her yönüyle otomobilden çok bir akıllı telefon, bilgisayar gibi olup otomobil ulaşımında yeni çağı temsil etmektedir.