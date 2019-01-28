Dünyadaki rezervin yüzde 73’ü bizde tonu 1 milyon doları geçiyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in dün CNN Türk'te canlı yayınında yaptığı açıklamalar gözleri bir kez daha bor madenine çevrildi. Dönmez "Bor izotoplarından elde edilen ürünün tonu 1 milyon doları aşıyor. Nükleer santrallerde güvenliği sağlamak için kullanılıyor." dedi. Dönmez ayrıca Bor madeninden üretilen ve Eti Maden tarafından 4 kilogramının yıl boyunca 24,90 liradan satışa sunulan temizlik ürünü BORON'u tanıttı.

Dönmez katıldığı programa şunları söyledi: "Biz buna deterjan demiyoruz. Çünkü deterjanlar kimyasal. Yeni bir ürünle tekrar piyasaya çıkmış oldu. Doğal ve organik yaşam bir dönüş var. Bu doğru bir şey. Çamaşırların aslında temiz olması önemli. Koku dediğiniz şey kimyasal bir şey sonuçta. Diğer firmalarda bunu kullanırsa memnuniyet duyarız. Büyük zincir marketlerle görüşüldü anlaşıldı. Üç beş gün içinde bütün raflarda bulunacak. Fiyat olarak daha ekonomik bir fiyatla çıktılar. Bir yıl boyunca herhangi bir fiyat artışı olmayacak."