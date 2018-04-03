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Dünyadaki nükleer santraller! Hangi ülkenin kaç santrali var liste bomba

Dünyadaki nükleer santraller! Hangi ülkenin kaç santrali var liste bomba

TÜRKİYE Akkuyu Nükleer santrali ile nükleer güç sahibi olan ülkeler ligine çıkıyor. Peki dünyada en çok nükleer santrale sahip ülke hangisi biliyor musunuz? Akkuyu nükleer santralinin zararları tartışılırken bu liste hepinizi şaşırtacak. İşte dünya ülkelerinin sahip oldukları nükleer santral sayıları;

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 15:55 - Güncelleme: 03-04-2018 16:13

20 milyar dolar ile tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan Akkuya Nükleer santrali projesi Türkiye'yi nükleer santral sahibi ülkeler ligine taşıyacak. Dünyada şu anda 31 ülkede aktif 437 nükleer reaktör bulunurken, 14 ülkede 68 nükleer reaktörün de inşaatı devam ediyor. 2030 yılına kadar 164 nükleer reaktörün yapılması planlanırken, ülkelerin nükleer programlarındaki reaktör sayısı ise 317’yi buluyor

Akkuyu nükleer santrali 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Santral bu üretimle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek. Nükleer santralimizin ömrü ise 60 yıl olarak hesaplandı.

Dünyada en çok nükleer santral hangi ülkede? : Amerika 104’le dünyada en çok nükleer reaktöre sahip ülkesi. Eektrik üretiminde nükleerin payı bakımından ise yüzde 78’le Fransa ilk sırada yer alıyor. ABD 3 nükleer reaktörün daha inşaatına başlarken, İngiltere ise 2025’e kadar yeni nükleer santrallerin kurulması için 8 saha belirledi.

Türkiye Akkuyu ile nükleer ligi çıkıyor : Türkiye, mevcut şartlarda doğalgazın yüzde 98’ini, petrolün yüzde 92’sini, kömürün ise yüzde 30’unu ithal ediyor. Türkiye, elektrik talep artışında Avrupa’da birinci, dünyada ise Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye, nükleer enerji ile enerji ihtiyacındaki önemli bir açığı kapatmayı öngörüyor. Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri eğer bugün devreye alınmış olsaydı, mevcut elektrik tüketiminin yüzde 33’ü nükleer santrallerden karşılanıyor olacaktı. Akkuyu ve Sinop’ta kurulacak nükleer santraller sayesinde Türkiye, 16 milyar metreküp doğalgaz ithal etmekten ve dolayısıyla doğalgaza yıllık 7 milyar doların üzerinde para ödemekten de kurtulmuş olacak.

Nükleer Santral Nedir? : Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller, kömür, petrol gibi yakıt kullanırken, nükleer santraller, uranyumu parçalayarak enerji üretmektedirler. Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde kullanması, güvenlik önlemlerinin daha da fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Nükleer santraller, çalışma sistemindeki birincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isimlendirilmektedirler. Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak adlar verilmektedir.

Nükleer Santral Nasıl Çalışır? : Nükleer santrali çalıştırmak için, ana madde olarak uranyum kullanılır. Uranyumun parçalanmasından sonra ortaya yüksek miktarlarda enerji çıkmaktadır. Uranyum, bu şekilde fisyon (atomun iki veya daha fazla çekirdeğe bölünmesi) tepkimesine girer. Fisyon tepkimesi ile oluşan yüksek miktardaki enerji, su buharını üst düzey sıcaklıklara kadar ısıtır. Oluşan buhar, elektrik jeneratörü türbinlerine iletilir. İletilen buhar da türbin şaftını çevirerek elektrik üretimini sağlar. 

Nükleer Santralin Faydaları Nelerdir? : Nükleer santraller, yakıt enerjisi yoğun olan bir kaynaktır. Karbondioksiti (CO2) havaya karıştırmaz. Sera etkisi oluşturmaması, en önemli faydalarından biridir. Bu sistemde kullanılmış olan yakıtlar tekrardan dönüştürülerek, yakıt olarak baştan kullanılabilmektedir. Modern nükleer santraller, çok kaliteli bir güvenlik sistemi ile yapılandırılmışlardır. Nükleer reaksiyon tamamlanana kadar çevreye zarar vermemesi için önlem olarak kontrol edilir. Bu santrallerin olması ile enerji ithaline olan bağımlılık azalmaktadır.

Nükleer Santral Akkuyu projesi : 1970 yılından itibaren, Türkiye’de nükleer santral kurmak için girişimde bulunulmuş, fakat başarısız olunmuştur. Yaklaşık 50 yıldır tartışılmakta olan bu konu 2004 yıllında tekrar gündeme gelmesiyle yapım aşamasına geçilmiştir. Toplamda 3 santral yapılmak istenmektedir. Fakat sadece biri yapım aşamasına girebilmiştir o da Mersin Akkuyu santralidir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Akkuyu nükleer santrali 20 milyar dolara mal olacak. Akkuyu nükleer santralinin ömrü 60 yıl olacak. Sinop’ta inşa edilmesi planlanan nükleer santralin maliyetinin ise 16.3 milyar dolar olması tahmin ediliyor. 

Akkuyu nerede nükleer santral nerede yapılıyor ne işe yaracak?

Tarihi gün! Putin Ankara'da Akkuyu'nun temeli atılıyor

 

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