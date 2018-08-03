Dünyadaki kadınlar ona, o karısına aşık..

007 James Bond filmiyle hayatımıza giren dünyaca ünlü aktör Pierce Brosnan, eşiyle 25. evlilik yıl dönümlerini, bisiklet sürerken el ele tutuşarak kutladı.

Dünyadaki kadınlar ona, o karısına aşık..

007 James Bond filmiyle hayatımıza giren dünyaca ünlü aktör Pierce Brosnan, eşiyle 25. evlilik yıl dönümlerini, bisiklet sürerken el ele tutuşarak kutladı. Pierce Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith, Malibu, Kaliforniya'daki mahallelerinde bir sabah evlerinden çıkıp bisiklet sürerken, ele ele poz verdiler.

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Dünyadaki kadınlar ona, o karısına aşık..

1994 yılında beşinci 007 James Bond olarak göreve başladı. 1995 yılında "007 James Bond Altın Göz" filmini çevirdi. 1997 yılında "Tomorrow Never Dies" ve 1999 yılında "The World is Not Enough" filmlerinde ünlü İngiliz ajanı 007 James Bond'u canlandırdı.

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Dünyadaki kadınlar ona, o karısına aşık..

Oynadığı 007 James Bond ve Steele rollerinin yanı sıra, Pierce'ın çok değişik alanlarda, geniş bir film ve televizyon kariyer geçmişi var; arkeologdan katile kadar birçok farklı rol üstlendi. 1984 yılında Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü. 1996'da "Altın Göz", filmindeki James Bond rolü ile Aksiyon Filmlerinin En iyi Aktörü olarak Blockbuster Ödülü'nü aldı.

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Dünyadaki kadınlar ona, o karısına aşık..

Pierce Brosnan, 1980 yılında eşi Cassandra Harris ile evlendi. 28 Aralık 1991'de eşi kanserden öldü. Eşinin ilk kocası öldükten sonra onların 2 çocuğunu Charlotte Harris ve Christopher Harris evlat edinmişti. Ayrıca bir de Sean William adında oğlu oldu. Pierce Brosnan, 1996'dan beri birlikte olduğu oyuncu Kelly Shaye Smith ile 2001 yılında evlendi. Dylan Thomas ve Paris Beckett adında İki oğulları var.

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