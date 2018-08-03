Dünyadaki kadınlar ona, o karısına aşık..

Oynadığı 007 James Bond ve Steele rollerinin yanı sıra, Pierce'ın çok değişik alanlarda, geniş bir film ve televizyon kariyer geçmişi var; arkeologdan katile kadar birçok farklı rol üstlendi. 1984 yılında Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü. 1996'da "Altın Göz", filmindeki James Bond rolü ile Aksiyon Filmlerinin En iyi Aktörü olarak Blockbuster Ödülü'nü aldı.

Pierce Brosnan, 1980 yılında eşi Cassandra Harris ile evlendi. 28 Aralık 1991'de eşi kanserden öldü. Eşinin ilk kocası öldükten sonra onların 2 çocuğunu Charlotte Harris ve Christopher Harris evlat edinmişti. Ayrıca bir de Sean William adında oğlu oldu. Pierce Brosnan, 1996'dan beri birlikte olduğu oyuncu Kelly Shaye Smith ile 2001 yılında evlendi. Dylan Thomas ve Paris Beckett adında İki oğulları var.