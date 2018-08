Dünyadaki kadınlar ona, o karısına aşık..

1994 yılında beşinci 007 James Bond olarak göreve başladı. 1995 yılında "007 James Bond Altın Göz" filmini çevirdi. 1997 yılında "Tomorrow Never Dies" ve 1999 yılında "The World is Not Enough" filmlerinde ünlü İngiliz ajanı 007 James Bond'u canlandırdı.