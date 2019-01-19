Dünyadaki en tuhaf 10 delik biri cehenneme açılıyor deniyor

Dünya üzerinde bazıları sıradışı doğa olayları bazıları ise insan yapımı olan çok büyük ve devasa delikler var, işte dünyanın en tuhaf 10 deliği:

Dünyadaki en tuhaf 10 delik biri cehenneme açılıyor deniyor

Dünya üzerinde sıradışı doğa olaylarının yarattığı sıradışı yerler var. Bunlardan biri de dünyanın merkezine açılan delikler. 600 metreden 2.000 metreye kadar derinlikleri bulunan bu deliklerin bazıları insan işi bazıları tamamen doğal. Bir delik de var ki ona 'cehennem kapısı' deniliyor. İşte dünya üzerindeki en tuhaf 10 delik...

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Dünyadaki en tuhaf 10 delik biri cehenneme açılıyor deniyor

Darvaza Gaz Krateri : Cehennem Kapısı : Türkmenis'dan yer alan Darvaza krateri cehennem kapısı olarak anılıyor. Bu delik
1950’lerde Sovyet Rusya’nın yeri delerken fazlaca ileri gitmesi sonucu oluşmuş. Karakum çölünün tam kalbinde olan Darvaza, karanlıkta sanki içine düşseniz acılı bir şekilde ölmeyecekmişsiniz gibi parıl parıl parlıyor.

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Dünyadaki en tuhaf 10 delik biri cehenneme açılıyor deniyor

Monticello Barajı – Kaliforniya : 1953 ila 1957 yılları arasında inşa edilen baraj, 326.000 metre küp beton içermesiyle inşaat mühendislerinin hayallerini süslüyor. San Francisco’nun kuzey bölgesinin neredeyse tüm su ihtiyacını karşılayan barajın rezervuar kapasitesi ise 1.602.000 dönümdür. Barajı bu kadar meşhur eden ise içindeki bu delik..

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Dünyadaki en tuhaf 10 delik biri cehenneme açılıyor deniyor

Bu delik barajı inşa eden mühendislerin ürünü.

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