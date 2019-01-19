Dünyadaki en tuhaf 10 delik biri cehenneme açılıyor deniyor

Dünya üzerinde sıradışı doğa olaylarının yarattığı sıradışı yerler var. Bunlardan biri de dünyanın merkezine açılan delikler. 600 metreden 2.000 metreye kadar derinlikleri bulunan bu deliklerin bazıları insan işi bazıları tamamen doğal. Bir delik de var ki ona 'cehennem kapısı' deniliyor. İşte dünya üzerindeki en tuhaf 10 delik...

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