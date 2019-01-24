Dünyada sadece iki defa oldu bebeğin bir baba ve iki annesi olacak

2016 yılında Meksika'da ve 2017 yılında Ukrayna'da gerçekleşen üç ebeveynli bebek olayına bir yenisi daha eklendi. İlk duyulduğu zaman dünyada büyük sansasyona neden olan bu olay klonlamaya benzetilmişti. Genetik araştırmacılar, üç ebeveynli çocuk akımında yeni bir gebelik ameliyatı gerçekleştirerek, 32 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadının gebe kalmasını sağladı.

Embryotools şirketi araştırma direktörü Nuno Costa Borges, yaptıkları ameliyatla ilgili "Bir erkek ve iki kadından alınan gametleri kullanmamıza rağmen, doğacak çocuğun tüm özelliklerinin bağlı olduğu nükleer DNA, normal döllenmelerde olduğu gibi, sadece biyolojik anneden miras kalır. İkinci kadının yumurta hücresinden sadece 37 gen ya da yüzde bir genom içeren mitokondrial DNA'sı kalır" dedi.