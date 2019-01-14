Dünyada sadece 500 tane kaldı Türkiye'de görüldü!

DÜNYADA 500, TÜRKİYE'DE 100 TANE KALDI Akdeniz fokları 20. yüzyılın başına kadar tüm Akdeniz kıyıları ile doğu Atlantik kıyılarında Portekiz'den Batı Afrika sahillerindeki Senegal'e kadar 1000'lerle ifade edilen bir nüfusa sahipti. Aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve dünya dağılımı daraldı ve nüfusu hızla azaldı.