Dünyada sadece 4 yerde yaşıyor! Görenler hemen telefona sarıldı

Dünya üzerinde sadece Türkiye, Moritanya, Yunanistan ve Madeira Adaları‘nda yaşayan ve yaklaşık 750 civarında kaldıkları tahmin edilen Akdeniz Foku, Gökova Körfezi'nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar tarafından görüldü. Nesli tükenmekte olan foku görenler hemen telefonlarına sarıldı.
Son yıllarda balıkçı ağlarına zarar verdikleri gerekçesiyle bilerek veya bilmeyerek öldürülen Akdeniz foklarının, kıyılardaki yapılaşmadan kaynaklı yaşam alanlarının daraltılması sonucu yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Hatta fokların dünya üzerinde 750 civarı kaldıkları tahmin ediliyor.
Sonra kuyruk ve kafasından Akdeniz foku olduğunu görünce cep telefonu ile görüntüledik. Belki bizim oltalarımıza takılan balıkların peşindeydi. Ama kıyıdaki insanlara aldırış etmeden deniz yüzeyinde yüzerek kayboldu” dediler.
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