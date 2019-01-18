Dünyada sadece 4 yerde yaşıyor! Görenler hemen telefona sarıldı

Yaklaşık 750 tane kaldıkları tahmin edilen ve dünya üzerinde sadece dört yerde yaşayan Akdeniz foklarından bir tanesi Gökova Körfezi'nde görüldü.

Dünyada sadece 4 yerde yaşıyor! Görenler hemen telefona sarıldı

Dünya üzerinde sadece Türkiye, Moritanya, Yunanistan ve Madeira Adaları‘nda yaşayan ve yaklaşık 750 civarında kaldıkları tahmin edilen Akdeniz Foku, Gökova Körfezi'nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar tarafından görüldü. Nesli tükenmekte olan foku görenler hemen telefonlarına sarıldı.

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Dünyada sadece 4 yerde yaşıyor! Görenler hemen telefona sarıldı

Son yıllarda balıkçı ağlarına zarar verdikleri gerekçesiyle bilerek veya bilmeyerek öldürülen Akdeniz foklarının, kıyılardaki yapılaşmadan kaynaklı yaşam alanlarının daraltılması sonucu yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Hatta fokların dünya üzerinde 750 civarı kaldıkları tahmin ediliyor.

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Dünyada sadece 4 yerde yaşıyor! Görenler hemen telefona sarıldı

Ege kıyılarında şu sıralar nadir de olsa görülmeye başlayan foklardan bir tanesine Gökova Körfezi'nde balık avlayan vatandaşlar rastladı. O anları cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar, “Denizde karaltı gördük. Önce yunus zannettik...

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Dünyada sadece 4 yerde yaşıyor! Görenler hemen telefona sarıldı

Sonra kuyruk ve kafasından Akdeniz foku olduğunu görünce cep telefonu ile görüntüledik. Belki bizim oltalarımıza takılan balıkların peşindeydi. Ama kıyıdaki insanlara aldırış etmeden deniz yüzeyinde yüzerek kayboldu” dediler.

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