Dünyada nadir görülüyor! Çift dille doğan bebek ailesine şoku yaşattı

Tıp dilinde aksesuar dil olarak bilinen çift dil hastalığı, Yalova'da yaşayan ve bebeklerinde görülen Erdoğan ailesini şaşkına çevirdi.

Dünyada eşine az rastlanır çift dilli bebek rahatsızlığı Yalova'da görüldü. Bebeklerinin ağzında bir morarma olduğunu fark eden Arzu ve Mehmet Erdoğan çifti, endişelenerek hastaneye gitmeye karar verir. Yapılan tetkikler sonucu, Zeynep ismi verilen bebeğin 'aksesuar dilli' olduğu anlaşılır. Twitter

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Yalova'da özel bir hastaneye giden çift, bebeklerinin bu rahatsızlığı karşısında şok oldu. Yrd. Doç. Dr. Çocuk Cerrahı Ahmet Güngör, KBB Uzmanı Dr. Caner Torunlar ve Yoğun Bakım Sorumlusu Sinem Gündüz tarafından yapılan kontrollerin ardından Zeynep bebek, ameliyata alındı. Twitter

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Ameliyatta, bebeğin ağzının arka kısmında boğaza kadar uzanan 5 santim uzunluğundaki ikinci dilin çocuğun nefes almasını engellediği görüldü. Uzman doktorlar, başarılı bir operasyonla ikinci dili alarak çocuğu sağlığına kavuşturdu. Twitter

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