Dünyada nadir görülüyor! Çift dille doğan bebek ailesine şoku yaşattı

Dünyada eşine az rastlanır çift dilli bebek rahatsızlığı Yalova'da görüldü. Bebeklerinin ağzında bir morarma olduğunu fark eden Arzu ve Mehmet Erdoğan çifti, endişelenerek hastaneye gitmeye karar verir. Yapılan tetkikler sonucu, Zeynep ismi verilen bebeğin 'aksesuar dilli' olduğu anlaşılır.
Yalova'da özel bir hastaneye giden çift, bebeklerinin bu rahatsızlığı karşısında şok oldu. Yrd. Doç. Dr. Çocuk Cerrahı Ahmet Güngör, KBB Uzmanı Dr. Caner Torunlar ve Yoğun Bakım Sorumlusu Sinem Gündüz tarafından yapılan kontrollerin ardından Zeynep bebek, ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından Yard. Doç. Dr. Ahmet Güngör, “İkinci dil oldukça riskli bir yerdeydi. Biz bu dili kapalı ameliyat teknikleri kullanarak kansız bir şekilde aldık. Bebek son derece iyi” dedi.
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