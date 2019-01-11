Dünyada nadir görülüyor! Çift dille doğan bebek ailesine şoku yaşattı

Tıp dilinde aksesuar dil olarak bilinen çift dil hastalığı, Yalova'da yaşayan ve bebeklerinde görülen Erdoğan ailesini şaşkına çevirdi.

Dünyada nadir görülüyor! Çift dille doğan bebek ailesine şoku yaşattı

Dünyada eşine az rastlanır çift dilli bebek rahatsızlığı Yalova'da görüldü. Bebeklerinin ağzında bir morarma olduğunu fark eden Arzu ve Mehmet Erdoğan çifti, endişelenerek hastaneye gitmeye karar verir. Yapılan tetkikler sonucu, Zeynep ismi verilen bebeğin 'aksesuar dilli' olduğu anlaşılır.

15
Dünyada nadir görülüyor! Çift dille doğan bebek ailesine şoku yaşattı

Yalova'da özel bir hastaneye giden çift, bebeklerinin bu rahatsızlığı karşısında şok oldu. Yrd. Doç. Dr. Çocuk Cerrahı Ahmet Güngör, KBB Uzmanı Dr. Caner Torunlar ve Yoğun Bakım Sorumlusu Sinem Gündüz tarafından yapılan kontrollerin ardından Zeynep bebek, ameliyata alındı.

25
Dünyada nadir görülüyor! Çift dille doğan bebek ailesine şoku yaşattı

Ameliyatta, bebeğin ağzının arka kısmında boğaza kadar uzanan 5 santim uzunluğundaki ikinci dilin çocuğun nefes almasını engellediği görüldü. Uzman doktorlar, başarılı bir operasyonla ikinci dili alarak çocuğu sağlığına kavuşturdu.

35
Dünyada nadir görülüyor! Çift dille doğan bebek ailesine şoku yaşattı

Ameliyatın ardından Yard. Doç. Dr. Ahmet Güngör, “İkinci dil oldukça riskli bir yerdeydi. Biz bu dili kapalı ameliyat teknikleri kullanarak kansız bir şekilde aldık. Bebek son derece iyi” dedi. 

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro