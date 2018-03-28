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Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Dünyada muadili olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada'da

Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olan “Yeditepe Bienali” gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı. 600’ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserle katıldığı bienalin açılışını 31 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’da yapacak.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 16:51 - Güncelleme: 28-03-2018 16:51

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı. Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleşen toplantıya Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Klasik Türk Sanatları Vakfı yönetim kurulu üyeleri ile Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula katıldı. Toplantıda, bienalin açılışını 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’da gerçekleştirileceği belirtilirken bienalin ana temasının “Ehl-i Hiref” olduğu ifade edildi.

Bienal kapsamında “Ehl-i Hiref” temasının içinde  “Çiçeğin Her Hali”, “Kuş Misali”, “İstanbul’a Dair”, “Kusursuz Tekrar” ve “Mekandan Taşanlar” olmak üzere beş farklı alt tema yer alıyor.

600'ÜN ÜZERİNDE SANATÇI 3 BİNE YAKIN ESER

Toplantıda bienalde Türkiye’nin sahip olduğu kültürel, sosyal, sanatsal değerlerin önemli çalışmalarla dünya halklarına anlatılacağına dikkat çekildi. Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olduğu ifade edilen bienal, 31 Mart - 15 Mayıs tarihleri arasında 600’ün üzerinde sanatçı, 3 bine yakın eser ve yüzün üzerinde projeyle gerçekleşecek. Bienal kapsamında ise 30’a yakın tarihi mekan kullanılacak.

Tarihi mekanlarla gerçekleştirilecek etkinliklerle geçmişi ve bugünü bir arada yansıtan birçok çalışma katılımcılarla buluşacak.GELENEKSEL SANATLARIN EŞSİZ ÖRNEKLERİNİN İLK DEFA SERGİLENDİĞİ BİR BİENAL

Bienalin gelenekselle moderni bir araya getiren bir yapıda insanlarla buluşacağını dile getiren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Diğer bienallerle mukayese ettiğimizde Yeditepe Bienali, bir defa geleneksel sanatların eşsiz örneklerinin bienal başlığı altında ilk defa sergilendiği bir bienaldir. Şimdiye kadar kapalı ortamlarda habsolmuş aslında layık olduğu değeri bulma konusunda güçlük çekmiş bu eserlerimizin insanlarla buluşmasına, tüm insanların huzuruna çıkarılması açısından son derece önemli. Çağdaş sanatların, güncel sanatçıların bir araya geldiği ve geleneksel sanatın çağdaş yorumunun da olduğu bir bienal. Fatih’in değişik mekanlarında sunulacağı için bu eserlerin bu vesileyle de halkın bütün katmalarına rahatlıkla sirayet edebilecek, insanların istediği zaman ulaşabileceği bir bienal olacak" şeklinde konuştu. TARİHİ YARIMADA'NIN EN GÜZEL MEKANLARINDA SERGİLENECEK
Klasik Türk Sanatları Vakıf Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan da yaptığı konuşmada ‘Yeditepe bienali gibi bir organizasyonu yapmak bizler için gurur verici bir hadise. Yaklaşık bir yıl gibi yorucu ama keyifli bir süreçten sonra bugüne geldik. En güzel eserler 45 gün süreyle sergilenecek. Tarihi Yarımada’nın en güzel mekanları bu bienal için kapılarını açmış olacak. Bienal fikri ortaya çıktığından itibaren hemen hemen bütün sanatçılarımız ciddi manada bienala katkı sağlamak için ellerinden geleni ortaya koydular. Yeditepe Bienalini himayelerine alarak bize her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunarım’ dedi.BİENAL SADECE ORADA ÜRETİLEN ESERLERİN KENDİSİ DEĞİL
Bienalin çok kapsamlı bir çalışma olarak katılımcılara sunulduğunu ifade eden Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula, “Fatih Bölgesi bienale mekanlarıyla katılıyor aslında, bienal sadece orada üretilen eserlerin kendisi değil. 5 ayrı konseptimiz oluştu. Bunlar Ehl-i Hiref ekolünün üretim aşamasında kullandıkları form, tarz, içerik, metaforlardan üretilmiş içerikler” ifadelerini kullandı.Yeditepe Bienali kapsamında uluslararası ve kişisel sergiler, seminerler, paneller, konferanslar, açık oturumlar, film gösterimleri, müzik dinletileri, iç ve dış mekan enstalasyon çalışmaları, atölye çalışmaları, geleneksel sanatların duayenlerini anma programları, tanıtıcı ve ziyaretler de düzenlenecek.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 17:14 Sudanda adayi eski haline getirecegine bir emirle ayasofyadaki kilitleri kir eey tayyip erdogan! Ayasofya cami olmali yeter artik

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