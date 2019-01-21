Dünyada ilk! Sivas'ta yapıldı görenleri kendine hayran bıraktı

Dünyada ilk kez Sivas’ta ay yıldız şeklinde inşa edilen caminin hatları yağan kar ile daha da belirginleşti. Hayırsevelerin yardımıyla ve Sivas Belediyesi tarafında projelendirilen ay yıldızlı cami karın yağmasıyla birlikte görsel şölen oluşturuluyor.
Sivas Belediyesi tarafından projelendirilip 10 Ekim 2017 tarihinde yapımına başlanılan Ay Yıldız Camisi hayırseverlerin desteği ile yükseliyor.
Yağan kar ile ay yıldız şeklinde ki hatları daha da belirginleşen cami havadan görüntülendi.
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