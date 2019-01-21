Dünyada ilk! Sivas'ta yapıldı görenleri kendine hayran bıraktı

Dünyada ilk kez Sivas’ta ay yıldız şeklinde inşa edilen caminin hatları yağan kar ile daha da belirginleşti. Görsel şölen oluşturan camiye görenler hayran kaldı.

Dünyada ilk! Sivas'ta yapıldı görenleri kendine hayran bıraktı

Dünyada ilk kez Sivas’ta ay yıldız şeklinde inşa edilen caminin hatları yağan kar ile daha da belirginleşti. Hayırsevelerin yardımıyla ve Sivas Belediyesi tarafında projelendirilen ay yıldızlı cami karın yağmasıyla birlikte görsel şölen oluşturuluyor.

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Dünyada ilk! Sivas'ta yapıldı görenleri kendine hayran bıraktı

Sivas Belediyesi tarafından projelendirilip 10 Ekim 2017 tarihinde yapımına başlanılan Ay Yıldız Camisi hayırseverlerin desteği ile yükseliyor.

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Dünyada ilk! Sivas'ta yapıldı görenleri kendine hayran bıraktı

7 bin metre kare kapalı alan ve 8 bin 400 kişi kapasiteli olarak planlanan cami tamamlandığında Sivas’ın simgelerinden bir tanesi olacak. Ay yıldız şeklinde tasarlanan cami, bu özelliği ile de Dünya’da bir ilk olacak.

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Dünyada ilk! Sivas'ta yapıldı görenleri kendine hayran bıraktı

Yağan kar ile ay yıldız şeklinde ki hatları daha da belirginleşen cami havadan görüntülendi.

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