Dünyada en fazla otomobil hangi ülkededir?

Yeni araç kokusu zararlıdır. Araçlar yapım halindeyken kokusu sağlığımıza zarar verecek birçok malzeme vardır.

Dünyada en fazla otomobil hangi ülkededir?

Uzun yıllardır kullandığımız otomobillerin tarihi eskiye dayanıyor. Belki de farkında olmasak bile tekerleği bulan insanlar ulaşımı buldular. Yıllar geçtikçe ve teknoloji günden güne kendini geliştirdiği için artık özelliklerini aklımızda tutamayacağımız kadar gelişen otomobiller görüyoruz. Bu içeriğimizde otomobiller hakkında bilinmeyen bilgileri derledik. Bu bilgileri okuduktan sonra artık siz de arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz.

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Dünyada en fazla otomobil hangi ülkededir?

1. Dünya'da en fazla otomobil Çin'de değildir. En fazla otomobil Amerika'da bulunur. Dünya'daki araçların %21'ine ev sahipliği yapan Amerika, Çin ile arasındaki otomobil farkı 77 milyondur.

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Dünyada en fazla otomobil hangi ülkededir?

2. Yeni araç kokusu zararlıdır. Araçlar yapım halindeyken kokusu sağlığımıza zarar verecek birçok malzeme vardır. Bu kokuyu içimize çektiğimiz an birçok kimyasal maddeyi de solumuş oluyoruz. Bu da sağlığımız açısından zararlı oluyor.

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Dünyada en fazla otomobil hangi ülkededir?

3. 30.000 parça Bir araç üretmek için ortalama 30.000 parçaya ihtiyaç vardır. Bu parçaların büyük bir kısmı geri dönüştürülebilir parçalardır.

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