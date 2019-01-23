Dünyada en fazla otomobil hangi ülkededir?

Uzun yıllardır kullandığımız otomobillerin tarihi eskiye dayanıyor. Belki de farkında olmasak bile tekerleği bulan insanlar ulaşımı buldular. Yıllar geçtikçe ve teknoloji günden güne kendini geliştirdiği için artık özelliklerini aklımızda tutamayacağımız kadar gelişen otomobiller görüyoruz. Bu içeriğimizde otomobiller hakkında bilinmeyen bilgileri derledik. Bu bilgileri okuduktan sonra artık siz de arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz.



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