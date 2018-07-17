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Dünyaca ünlü yönetmen Jim Jarmusch zombi filmi çekecek

Dünyaca ünlü yönetmen Jim Jarmusch zombi filmi çekecek

ABD'li ünlü yönetmen Jim Jarmusch'un 'The dead dont die' (Ölüler ölmez) isimli bir zombi filmi çekeceği öğrenildi. Consequence of Sound'un haberine göre Jarmusch, yeni filmi için Adam Driver and Bill Murray, Selena Gomez, Chloë Sevigny, ve Austin Butler ile çalışacak.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 03:40 - Güncelleme: 17-07-2018 03:40

ABD'li ünlü yönetmen Jim Jarmusch'un 'The dead dont die' (Ölüler ölmez) isimli bir zombi filmi çekeceği öğrenildi. Consequence of Sound'un haberine göre Jarmusch, yeni filmi için Adam Driver and Bill Murray, Selena Gomez, Chloë Sevigny, ve Austin Butler ile çalışacak.

Stranger than Paradise, Night on Earth, Ghost Dog: Way of the Samurai, Dead Man, Only Lovers Left Alive gibi filmleriyle tanınan Jarmusch, Amerikan bağımsız sinemasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

 

​Daha çok farklı ülkelerden gelen bireylerin yollarının ABD'de kesiştiği filmleriyle bilinen Jarmusch, 2013 yılında vizyona giren Only Lovers Left Alive (Sadece aşıklar hayatta kalır) isimli filminde, varoluş sıkıntısı çeken bir vampirin öyküsünü anlatmıştı.
 

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