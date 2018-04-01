Dünyaca ünlü Victoria's Secret mankeni uyuşturucudan yakalandı

Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın mankenlerinden biri uyuşturucudan yakalanıp gözaltına alındı. Bu haber dünya basınını sarstı.

Dünyaca ünlü Victoria's Secret mankeni uyuşturucudan yakalandı

Dünyanın en büyük iç çamaşırı markalarından biri olan ve bunu her yıl yeni yılda yaptığı moda şovu ile magazin unsuru haline getiren Victoria's Secret markasının, podyuma çıkardığı dünyaca ünlü manken uyuşturucu nedeniyle yakalandı ve gözaltına alındı.

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Dünyaca ünlü Victoria's Secret mankeni uyuşturucudan yakalandı

Victoria's Secret'ın gözde mankenleri arasında yer alan 21 yaşındaki Maggie Laine, ABD'de gözaltına alındı. Ünlü ismin kenevir bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

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Dünyaca ünlü Victoria's Secret mankeni uyuşturucudan yakalandı

Georgia eyaletinde gözaltına alınan ünlü manketinin uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

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Dünyaca ünlü Victoria's Secret mankeni uyuşturucudan yakalandı

Gerçek adı Maggie Vitelli olan 21 yaşındaki mankenin kenevir bulundurmaktan dolayı yakalandığı ifade edildi.

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