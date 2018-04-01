Dünyaca ünlü Victoria's Secret mankeni uyuşturucudan yakalandı

Dünyanın en büyük iç çamaşırı markalarından biri olan ve bunu her yıl yeni yılda yaptığı moda şovu ile magazin unsuru haline getiren Victoria's Secret markasının, podyuma çıkardığı dünyaca ünlü manken uyuşturucu nedeniyle yakalandı ve gözaltına alındı.