Dünyaca ünlü tenisçi basın toplantısında hüngür hüngür ağladı

Avustralya Açık ilk turunda Alman Laura Siegemund'a 2-1'lik skorla yenilerek turnuvaya veda eden Victoria Azarenka, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.

Bir zamanlar dünyanın bir numarası olan Victoria Azarenka, maçın ardından kameraların karşısına geçtiği anlarda konuşmakta zorlandı. Özel hayatında sorunları olduğunu ve bunlardan daha güçlü halde çıkacağını belirten Azarenka şu anda dünya sıralamasında 53'üncü sıraya kadar geriledi.

Ayrıca Belaruslu raket 2012-2013 yıllarında Avustralya Açık'ta şampiyon olmuştu.