Dünyaca ünlü pilot Hamilton'dan Yunanistan'ı rezil eden paylaşım

2007'de adım attığı Formula 1 kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, tatil yaptığı Mykonos'ta çöp topladı! Twitter hesabından yaklaşık 1 dakikalık bir video yayınlayan şampiyon pilot, bu durumu "iğrenç" olarak niteledi.

Mykonos'un dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak vurgulayan Hamilton, "Arkadaşlar şu anda dünyanın en güzel yerlerinden birindeyim ve burada bir sürü çöp bulduk, temizlemeye başladık. Satın aldığınız ve etrafa attığınız plastiklerin neye yol açtığını görmenizi istedim. Bu iş yanlış. Sadece iğrenç" ifadelerini kullandı.

İnsanları düşünmeye davet eden şampiyon pilot, "İşiniz bittiğinde bunları denize atıyorsunuz. Biraz düşünün. Bu konu hakkında biraz kafa patlatın. Geldiğimizde buranın her yeri plastik şişelerle doluydu. Aynı şekilde strafor da almayın, büyük ya da küçük. Plastik, strafor, lütfen bunları kullanan markaları desteklemeyin, bunları satın almayın." dedi.

Hamilton, Eylül 2017'de vegan olduğunu açıklamıştı.

  • Magazin 09 Ağustos 2018 15:56
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  • Ahmet Sarıkaya 09 Ağustos 2018 16:46 Kesin oraya tatile giden bizimkiler yapmıştır.

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