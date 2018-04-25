Dünyaca ünlü oyuncu Ariel Winter'ın zor anları rüzgar esti her şey ortaya çıktı

Cesur pozları ve söylemleriyle dikkat çeken, dünyaca ünlü oyuncu Ariel Winter'ın icraatları devam ediyor. Coachella Festivali'ne gittiği kıyafetle adıdan söz ettiren Ariel Winter, şimdi de verdiği frikikle çok konuşuluyor.

Ariel Winter, Kasım 2017'de Us Weekly dergisine verdiği röportajda, samimi itiraflarda bulunmuştu. Ariel, "İnsanların canımın istediği gibi giyindiğim için benden bu kadar nefret etmelerini aklım almıyor" demişti.







