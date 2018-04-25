Dünyaca ünlü oyuncu Ariel Winter'ın zor anları rüzgar esti her şey ortaya çıktı

Cesur pozları ve söylemleriyle dikkat çeken, dünyaca ünlü oyuncu Ariel Winter'ın icraatları devam ediyor. Coachella Festivali'ne gittiği kıyafetle adıdan söz ettiren Ariel Winter, şimdi de verdiği frikikle çok konuşuluyor.
Modern Family dizisinin yıldızı Ariel Winter, Los Angeles sokaklarında sevgilisiyle görüntülendi. 20 yaşındaki Amerikalı oyuncu Ariel Winter, Los Angeles'ta erkek arkadaşıyla gezerken görüntülendi. Güzel oyuncu mini elbisesiyle zor anlar yaşadı
Genç oyuncu zaman zaman mini elbisesinin eteklerine hakim olmakta zorlandı. Hatta Winter, çoğu zaman rüzgarın azizliğine uğradı. Los Angeles doğumlu oyuncu frikik vermekten kurtulamadı.
Ariel Winter, Kasım 2017'de Us Weekly dergisine verdiği röportajda, samimi itiraflarda bulunmuştu. Ariel, "İnsanların canımın istediği gibi giyindiğim için benden bu kadar nefret etmelerini aklım almıyor" demişti.
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