Dünyaca ünlü markaların logolarındaki gizli mesajlar

Reklam sektörü hayatımızda oldukça geniş bir yer kaplıyor. Markalar, hatırlanmak ve insan zihninde yer etmek için logolarını özenle seçiyor. Peki dünyaca ünlü markaların logolarında yatan gizli anlamlar nedir?

Dünyaca ünlü markalar, logolarını özenle seçiyor ve içinde muhakkak bir anlam taşımasını istiyor. Ancak milyon dolarlık anlaşmalarla patenti alınan markaların logolarında yatan anlamları kimse bilmez. İşte kategorilerinde dünyanın en büyük markası haline gelmiş şirketlerin logolarındaki gizli mesajlar... Twitter

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Uçak üreticisi olarak hayatına başlayan, ardından otomobil devine dönüşen BMW'nin logosundaki iki mavi üçgen gökyüzünü temsil ediyor. Beyaz kısımları ise bir uçağın pervanesinin dönüşünü temsil ediyor. Twitter

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Amazon'un logosundaki ok işaretinin A harfinden Z harfine uzanması bir tesadüf değil. E-ticaret devi, "mağazamızda A'dan Z'ye her şeyi bulabilirsiniz," mesajını veriyor. Twitter

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