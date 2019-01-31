Dünyaca ünlü markaların logolarındaki gizli mesajlar

Dünyaca ünlü markalar, logolarını özenle seçiyor ve içinde muhakkak bir anlam taşımasını istiyor. Ancak milyon dolarlık anlaşmalarla patenti alınan markaların logolarında yatan anlamları kimse bilmez. İşte kategorilerinde dünyanın en büyük markası haline gelmiş şirketlerin logolarındaki gizli mesajlar...
Uçak üreticisi olarak hayatına başlayan, ardından otomobil devine dönüşen BMW'nin logosundaki iki mavi üçgen gökyüzünü temsil ediyor. Beyaz kısımları ise bir uçağın pervanesinin dönüşünü temsil ediyor.
Otomobil lastiği üreticisi Continental'in C ve O harfleri kasten iç içe geçirilmiş zira biraz dikkatli bakınca iki harfin oluşumundan bir tekerlek ortaya çıktığını fark edebilirsiniz.
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