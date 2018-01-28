Dünyaca ünlü markadan skandal 'Allah' yazılı çoraplar linç ettirdi

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M, siyahi bir çocuğa "Ormandaki en havalı maymun" yazılı tişört giydirmesi sonrası bu kez "Allah yazılı çorap" ile gündemde. H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunduğu ileri sürüldü.
İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.
H&M'den açıklama geldi. Çorapların altına "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını belirten şirket, figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti. Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu.
Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu. Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.
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