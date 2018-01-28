Dünyaca ünlü markadan skandal 'Allah' yazılı çoraplar linç ettirdi

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M, siyahi bir çocuğa "Ormandaki en havalı maymun" yazılı tişört giydirmesi sonrası bu kez "Allah yazılı çorap" ile gündemde. H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunduğu ileri sürüldü.







Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

H&M'den açıklama geldi. Çorapların altına "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını belirten şirket, figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti. Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu. Twitter

Facebook

Google Plus

3 5